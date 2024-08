La Sala Electoral auditará las actas que ratificaron el triunfo de Maduro, pero hay acusaciones de parcialidad

De los 10 candidatos presidenciables que se presentaron el domingo 28 de julio en Venezuela, 9 de ellos participaron hoy de una convocatoria propiciada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia del país. El máximo organismo judicial tiene ahora a su cargo auditar, en profundidad, las actas de los comicios que presentó el Consejo Nacional Electoral, para determinar fehacientemente los resultados. A ese llamado solo faltó el principal postulante opositor: el ex diplomático Edmundo González Urrutia, miembro del derechista partido Vente Venezuela liderado por María Corina Machado.

En la audiencia estuvieron presentes Nicolás Maduro, José Brito, Argeni Ecarri, Luis Eduardo Martínez, Enrique Márquez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, y Claudio Fermín. Y la no concurrencia de González fue percibida al quedar expuesta ante las imágenes televisivas una silla vacía con su nombre. Los demás, pertenecientes todos a partidos que se opusieron a la reelección de Maduro, intercambiaron con el todavía presidente venezolano saludos gentiles.

La presidente del máximo tribunal judicial, Beatriz Rodríguez Rodríguez, solicitó a cada uno de ellos la conformidad con los futuros resultados de la investigación, verificación y certificación del proceso electoral. Solo uno se negó a estampar su firma: Enrique Martínez. Al finalizar el acto, habló sobre sus motivos para no dar el sí. Dijo que había asistido a esa sesión del tribunal para conocer “de qué se trataba la cita”, y luego indicó que se iba “sin saberlo”. Continuó luego con su justificación: “Me negué a firmar el documento (de la Corte) porque no me siento notificado de nada”. Y en un frase sintetizó: “¿Contra qué recurre el presidente de la República? ¿Contra su propia aclamación?”, cuestionó. En realidad, quién pidió al TSJ que se encargara de revisar las actas electorales, fue el propio Maduro, ante la necesidad de consagrar “con transparencia” los resultados del Consejo Nacional Electoral que le dio la victoria.

La presidenta del Tribunal había dicho, con antelación, que la Sala Electoral judicial había aceptado el recurso interpuesto por el actual presidente, en la medida en que eso le permitirá a la Justicia certificar al ganador. En ese contexto instó a todos los ciudadanos y ciudadanas, candidatos, partidos políticos “a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso”.

En sus declaraciones, Beatriz Rodríguez sostuvo que el organismo de justicia electoral impulsa “como valores superiores y ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, responsabilidad social y la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Y subrayó que “el Poder Judicial es uno de los poderes públicos del Estado Venezolano que atiende a sus fines esenciales, establecidos en el artículo 3 de la Constitución de Venezuela”.

Sin embargo, para la oposición más derechista, el TSJ que ella preside, no ofrece las debidas garantías de imparcialidad, dado que ella estaría vinculada al partido político oficial, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

A juzgar por las opiniones mayoritarias de la oposición no extrema, el acto revela el consolidado nivel de institucionalidad del país. Así lo señaló Daniel Ceballos, ex candidato del partido Voluntad Popular. El dirigente criticó con énfasis "la polarización política que busca deslegitimar al adversario “como si fuera un enemigo". Y en ese contexto convocó a aceptar los resultados que ofrezca la justicia electoral, porque es preciso “conservar la tranquilidad y la paz de los venezolanos”.

Javier Bertucci, ex postulante de la agrupación El Cambio, pidió empero que la CNE “publique todas las actas electorales” de modo de que sea posible proceder a la etapa de verificación. Luego de reclamar el esclarecimiento público de lo ocurrido el 28 de julio, el político sostuvo que deberán ser aceptados “los resultados tal como los aclare la auditoria. Una vez “traída la luz, deberemos pasar la página y continuar con la construcción del país”..

Antonio Ecarri, del partido LAPIZ, subrayó que él no sabía "si fui citado como testigo, como experto o como parte” e indicó que quien está escurriendo el bulto es el Consejo Nacional Electoral. “No puede ser que a estas alturas no tengamos ubicados los resultados por mesa, y eso a quién más le duele es al pueblo venezolano. A los excluidos. El problema es que, con represión, no se va a respetar un proceso de cambio. Ni la violencia ni la represión es el camino". Como abogado, llamó claramente a “respetar la institución judicial, pero también a decir que no estamos de acuerdo con este proceso”. Sintetizó de manera clara que “la estabilidad se construye con transparencia”. Y recordó que “no todos los que están protestando contra la victoria de Maduro son fascistas. Hay descontento y eso se cura con transparencia”.