La esposa de Noam Chomsky se vio obligada a aclarar este martes que el célebre lingüista estadounidense "está bien" después de que cientos de medios mundiales publicaran la noticia de su muerte a los 95 años.

"No, es falso", respondió la esposa de Chomsky, Valeria Wasserman, después de una consulta de The Associated Press.

A sus 95 años la salud de Chomsky es muy delicada desde que sufrió un derrame cerebral en junio de 2023 y desde entonces permanece internado en el Hospital Beneficencia Portuguesa de San Pablo, en Brasil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como consecuencia de este último ACV, Noam Chomsky quedó incapacitado para hablar y moverse, y permanece ahora bajo cuidados médicos en la ciudad brasileña, donde vive con su esposa desde 2015.

El amor, la vida y el consumismo según Noam Chomsky y Pepe Mujica

En una entrevista reciente, su esposa contó que tras estudios y tratamientos recibidos en Estados Unidos, Chomsky comenzaba a reconocer a las personas y se comunicaba con menos dificultades.

El diario brasileño Folha de São Paulo informó que el intelectual es visitado diariamente por un neurólogo, un logopeda y un neumólogo. "Su estado mejoró significativamente", añade el periódico. "Salió de la UCI [terapia intensiva] y ahora se encuentra en una habitación normal".

"Tiene dificultades para hablar y el lado derecho de su cuerpo está entumecido", dijo el diario.

Valeria Chomsky dijo al Folha que su marido sigue atento a las noticias y cuando ve imágenes de la guerra en Gaza levanta el brazo izquierdo en un gesto de lamento y enojo.

Quién es Noam Chomsky

Noam Chomsky, uno de los académicos vivos más prolíficos y citados, es conocido por sus teorías transformadoras en lingüística, así como por su activismo político y sus críticas a la política exterior, el capitalismo y los medios de comunicación de Estados Unidos.

Nacido el 7 de diciembre de 1928, Chomsky fue criado por inmigrantes judíos en Filadelfia. En la década de 1960 se involucró en el movimiento contra la guerra de Vietnam, no sólo como crítico intelectual, sino como participante directo en "activismo y resistencia".

"Durante años, cada vez que venía a Washington, lo primero que me venía a la mente era el olor a gas lacrimógeno. Estuve entrando y saliendo de manifestaciones, entrando y saliendo de la cárcel varias veces", dijo en una entrevista.

Chomsky fue profesor por décadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en 2017 se incorporó al Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de Arizona en Tucson.

Noam Chomsky, el director de la CIA y una exasesora de Obama: los contactos del pedófilo Jeffrey Epstein

Su primer libro, Syntactic Structures, fue publicado en 1957. En 1969 publicó su primer tratado político, American Power and the New Mandarins, considerado una crítica de la guerra de Vietnam y del imperialismo estadounidense.

Más tarde publicó Fateful Triangle, que exploraba la relación entre Estados Unidos, Israel y Palestina como fuente del actual conflicto en Oriente Medio.

Desde entonces, Chomsky escribió más de 100 libros y se hizo famoso por su deconstrucción del lenguaje en el ámbito público y la forma en que las palabras ayudaron a librar la guerra y consolidar el poder político.

Actualmente, Chomsky es considerado un símbolo de protesta e independencia. Es un activista y crítico influyente que desafió con frecuencia la política estadounidense en todo, desde Medio Oriente hasta América Central, así como a lo que él considera medios de comunicación complacientes.

Millones de personas leen, citan y comentan sus libros y ensayos y el New York Times lo califica como "el intelectual más importante en la actualidad".

Aunque es el intelectual favorito de la izquierda antiimperialista, Chomsky enfrentó críticas constantes por encubrir el genocidio cometido por los Jemeres Rojos comunistas en Camboya y por negarse a calificar de genocidio la masacre de Srebrenica de 1995 en Bosnia.

ds