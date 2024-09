La silenciosa guerra contra la libertad de expresión que puede llegar a Estados Unidos

Tras varios años fuera del poder, el exlíder regresa al poder con una plataforma populista. Culpa a la cobertura que los medios de comunicación dieron a su gobierno anterior de haberle costado la reelección. En su opinión, tolerar a la prensa independiente, con su enfoque en la verdad y la rendición de cuentas, debilitó su capacidad para influir en la opinión pública. Esta vez, decide no cometer el mismo error.

Su país es una democracia, de modo que no puede simplemente cerrar periódicos o encarcelar a periodistas. En lugar de ello, se dedica a socavar a las organizaciones de noticias independientes de maneras más sutiles, utilizando herramientas burocráticas como la legislación fiscal, las licencias de radiodifusión y los contratos gubernamentales. Mientras tanto, recompensa a los medios de comunicación que siguen la línea del partido (reforzándolos con ingresos por publicidad estatal, exenciones fiscales y otros subsidios gubernamentales) y ayuda a empresarios amigos a comprar otros medios de comunicación debilitados a precios reducidos para convertirlos en portavoces del gobierno.

En pocos años, en los medios de comunicación del país sólo quedan algunos rastros de independencia, lo que libera al líder de quizás el obstáculo más difícil para su gobierno cada vez más autoritario. En cambio, los noticieros nocturnos y los titulares de los periódicos de gran formato repiten sin escepticismo sus afirmaciones, a menudo sin relación con la verdad, halagando sus logros mientras demonizan y desacreditan a sus críticos. “Quien controla los medios de comunicación de un país”, afirma abiertamente el director político del líder, “controla la mentalidad de ese país y, a través de ella, al país mismo”.

Un Presidente que no admite críticas y desprecia la prensa

Esta es la versión resumida de cómo Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, desmanteló eficazmente los medios de comunicación en su país. Este esfuerzo fue un pilar central del proyecto más amplio de Orban de transformar su país en una “democracia iliberal”. Una prensa debilitada le permitió guardar secretos, reescribir la realidad, socavar a sus rivales políticos, actuar con impunidad y, en última instancia, consolidar un poder sin control de maneras que dejaron a la nación y a su gente en peor situación. Es una historia que se está repitiendo en las democracias en proceso de erosión en todo el mundo.

Durante el año pasado, me han preguntado cada vez con más frecuencia si The New York Times, donde trabajo como editor , está preparado para la posibilidad de que una campaña similar contra la prensa libre pueda llevarse a cabo aquí en los Estados Unidos, a pesar de la orgullosa tradición de nuestro país de reconocer el papel esencial que desempeña el periodismo en el apoyo a una democracia fuerte y a un pueblo libre.

No es una pregunta descabellada. En su búsqueda de un regreso a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump y sus aliados han declarado su intención de aumentar sus ataques contra una prensa a la que ha ridiculizado durante mucho tiempo como “el enemigo del pueblo”. Trump prometió el año pasado : “Los medios de comunicación de baja calidad serán examinados minuciosamente por su cobertura deliberadamente deshonesta y corrupta de personas, cosas y eventos”. Un alto funcionario de Trump , Kash Patel, hizo la amenaza aún más explícita: “Vamos a ir a por ustedes, ya sea por la vía penal o civil”.

Ya hay evidencia de que Trump y su equipo dicen lo que quieren decir. Al final de su primer mandato, la retórica antiprensa de Trump, que contribuyó a un aumento del sentimiento antiprensa en este país y en todo el mundo, se había transformado silenciosamente en acción antiprensa. Si Trump cumple sus promesas de continuar esa campaña en un segundo mandato, sus esfuerzos probablemente se verán influenciados por su abierta admiración por el manual de estrategias despiadadamente eficaz de autoritarios como Orban, con quien Trump se reunió recientemente en Mar-a-Lago y a quien elogió como “un líder inteligente, fuerte y compasivo”.

El compañero de fórmula de Trump, el senador J.D. Vance de Ohio, expresó recientemente elogios similares a Orban: “Ha tomado algunas decisiones inteligentes allí de las que podríamos aprender en Estados Unidos”. Uno de los arquitectos intelectuales de la agenda republicana, el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, afirmó que la Hungría de Orban no era “solo un modelo de política exterior conservadora, sino el modelo”. Ante los fuertes aplausos de los asistentes a una conferencia política republicana celebrada en Budapest en 2022, el propio Orban dejó pocas dudas sobre lo que exige su modelo. “Queridos amigos: debemos tener nuestros propios medios de comunicación”.

Para asegurarnos de que estamos preparados para lo que venga, mis colegas y yo hemos pasado meses estudiando cómo se ha atacado la libertad de prensa en Hungría, así como en otras democracias como la India y el Brasil. Los entornos políticos y mediáticos de cada país son diferentes, y las campañas han tenido tácticas y niveles de éxito diferentes, pero el patrón de acción contra la prensa revela hilos comunes.

En camino a caer al fondo del ranking de libertad de prensa

Estos nuevos aspirantes a dictadores han desarrollado un estilo más sutil que sus homólogos de estados totalitarios como Rusia, China y Arabia Saudita, que sistemáticamente censuran, encarcelan o matan a periodistas. Los ataques de quienes intentan socavar el periodismo independiente en las democracias suelen explotar debilidades banales -y a menudo nominalmente legales- de los sistemas de gobierno de una nación. Este manual de estrategias generalmente consta de cinco partes.

Crear un clima propicio para la represión a los medios de comunicación sembrando la desconfianza pública en el periodismo independiente y normalizando el acoso a quienes lo producen.

Manipular la autoridad legal y regulatoria —como la tributación, la aplicación de leyes inmigratorias y la protección de la privacidad— para castigar a periodistas y organizaciones de noticias infractores.

Utilizar los tribunales, generalmente a través de litigios civiles, para imponer efectivamente sanciones logísticas y financieras adicionales al periodismo desfavorecido, incluso en casos sin mérito legal.

Aumentar la escala de los ataques contra los periodistas y sus empleadores alentando a partidarios poderosos en otras partes del sector público y privado a adoptar versiones de estas tácticas.

Utilizar los resortes del poder no sólo para castigar a los periodistas independientes, sino también para recompensar a quienes demuestran lealtad a sus dirigentes. Esto incluye ayudar a los partidarios del partido gobernante a obtener el control de las organizaciones de noticias debilitadas económicamente por todos los esfuerzos antes mencionados.

Como deja claro esa lista, estos líderes se han dado cuenta de que las medidas represivas contra la prensa son más eficaces cuando son menos dramáticas: no como películas de suspense, sino como películas tan pesadas y complicadas que nadie quiere verlas.

El premier de Hungría, Viktor Orban, y Javier Milei.

"Dejar de lado la neutralidad" ante el riesgo que supone Trump

Como alguien que cree firmemente en la importancia fundamental de la independencia periodística, no tengo ningún interés en meterme en política. No estoy de acuerdo con quienes han sugerido que el riesgo que Trump representa para la prensa libre es tan alto que las organizaciones de noticias como la mía deberían dejar de lado la neutralidad y oponerse directamente a su reelección. Es más que miope renunciar a la independencia periodística por miedo a que más tarde nos la puedan quitar.

En The Times, estamos comprometidos a seguir los hechos y presentar un panorama completo, justo y preciso de las elecciones de noviembre y de los candidatos y las cuestiones que las configuran. Nuestro modelo democrático exige que las distintas instituciones desempeñen papeles diferentes; este es el nuestro. Al mismo tiempo, como representante de una de las principales organizaciones de noticias del país, me siento obligado a hablar sobre las amenazas a la prensa libre, como mis predecesores y yo lo hemos hecho con los líderes de ambos partidos. Lo hago aquí, en las páginas de un estimado competidor, porque creo que el riesgo lo comparte toda nuestra profesión, así como todos los que dependen de ella.

Al destacar esta campaña, no estoy aconsejando a la gente cómo votar. Hay innumerables cuestiones en la boleta electoral que son más cercanas al corazón de los votantes que las protecciones para mi profesión, ampliamente impopular. Pero el debilitamiento de una prensa libre e independiente importa, sea cual sea su partido o política. El flujo de noticias e información confiables es fundamental para una nación libre, segura y próspera. Es por eso que la defensa de la prensa libre ha sido un punto de consenso bipartidista poco común a lo largo de la historia de la nación. Como lo expresó el presidente Ronald Reagan : “No hay ingrediente más esencial que una prensa libre, fuerte e independiente para nuestro continuo éxito en lo que los Padres Fundadores llamaron nuestro ‘noble experimento’ de autogobierno”.

Ese consenso se ha roto. Se está creando un nuevo modelo que pretende socavar la capacidad de los periodistas de recopilar y difundir noticias libremente. Vale la pena conocer cómo funciona este modelo en acción.

Argentina cayó 26 puestos en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa

El allanamiento a la BBC en India

Un martes por la mañana de 2023, más de una docena de funcionarios indios irrumpieron en las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay. Dijeron a los sorprendidos periodistas y editores que se alejaran de sus computadoras y les entregaran sus teléfonos celulares. Durante los siguientes tres días, a los periodistas se les prohibió ingresar a sus propias oficinas, lo que permitió al gobierno examinar sus dispositivos electrónicos y revisar sus archivos. Aún más sorprendente que la redada en sí fue que estos funcionarios se identificaron no como agentes de las fuerzas del orden, sino como auditores fiscales.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi tiene un historial de llevar a cabo estas "encuestas fiscales", como las denominan las autoridades, contra organizaciones de noticias indias independientes cuyos informes han provocado la ira de su régimen. Dado el momento, no fue difícil discernir qué desencadenó la redada del gobierno. El mes anterior, la BBC había publicado un documental que reexaminaba las acusaciones de que Modi había desempeñado un papel en disturbios sectarios mortales, un tema que el primer ministro ha tratado de mantener fuera de la vista del público.

El gobierno argumentó que su allanamiento a las oficinas de la BBC no tenía nada que ver con el documental. Fue simplemente un acto mundano de buen gobierno: auditar los libros de una corporación para garantizar el cumplimiento del notoriamente complejo código tributario de la India. Pero el allanamiento dio a las autoridades tres días de acceso a las computadoras y teléfonos de periodistas y editores. Esto corría el riesgo de revelar fuentes confidenciales y envió una advertencia inequívoca a cualquier denunciante futuro que pudiera pensar en desafiar a Modi exponiendo la mala conducta: Hablen con los periodistas y los encontraremos. Muchos de esos disidentes han sido despedidos, condenados al ostracismo, acosados ​​y arrestados.

Narendra Modi, primer ministro de India.

El allanamiento a una de las organizaciones de noticias más conocidas y respetadas del mundo despertó al resto de la comunidad internacional a lo que ya era una realidad omnipresente para los periodistas indios. “Nunca se sabe qué historia desencadenará qué tipo de respuesta. Eso es lo que lo hace tan peligroso”, dijo Siddharth Varadarajan, editor fundador de Wire, un respetado medio de noticias indio. La policía ha allanado la sala de redacción de Wire y las casas de su personal, y ha presentado repetidamente cargos contra sus periodistas, tras informes que enfurecieron al gobierno de Modi. “Hay un método en la locura”, explicó Varadarajan. “Su naturaleza ad hoc es parte de la intimidación”.

El sistema de inmigración de un país, igualmente opaco y centralizado, es otra palanca burocrática que puede ser utilizada de forma abusiva para presionar a los periodistas. En India, el gobierno de Modi ha comenzado recientemente a imponer normas de visado más estrictas a los periodistas y ha despojado a los periodistas nacidos en el extranjero de su derecho a permanecer en el país. Una de las consecuencias es la creciente indecisión periodística.

Vanessa Dougnac, periodista francesa, describió esta dinámica después de que el gobierno indio le revocara el permiso de trabajo y se viera obligada a abandonar el país, a pesar de que había informado libremente en el país durante más de 20 años y su marido y su hijo son ciudadanos indios. “Bajo el yugo cada vez mayor de las adquisiciones de visados ​​y las restricciones de acceso, los corresponsales extranjeros sabían que eran los siguientes en la lista”, escribió en mayo. “Una paranoia precautoria se apoderó de todos”.

Marcelo Longobardi pidió a sus colegas que se involucren con la libertad de prensa: dijo que si Milei lo insulta "nadie abre la boca"

Incluso las leyes diseñadas para apoyar un ecosistema de información saludable pueden ser manipuladas. En Hungría, el gobierno de Orban ha intentado manipular las normas de privacidad digital de la Unión Europea para bloquear las prácticas habituales de periodismo de investigación, como la utilización de bases de datos de registros públicos.

Los estadounidenses tal vez estén acostumbrados a pensar en los tribunales como garantes de los derechos y las libertades (como la libertad de prensa) contra este tipo de abusos y tergiversaciones de las leyes, pero las lecciones del exterior nos recuerdan que el sistema judicial también puede utilizarse indebidamente para dificultar y encarecer el trabajo de los periodistas.

En la India, por ejemplo, un respetado periodista financiero ha pasado los últimos siete años defendiéndose en los tribunales de causas por difamación por sus artículos sobre la presunta mala conducta en las empresas de un multimillonario cercano a Modi. The Wire ha pasado aún más tiempo luchando contra una demanda por difamación de un legislador del partido de Modi que exigía la eliminación de dos artículos periodísticos sobre sus intereses comerciales.

"Mentiría si dijera que no supone una pérdida de recursos", dijo Varadarajan. En otras organizaciones de noticias, los periodistas dicen que sus colegas han evitado investigar historias importantes sobre personas poderosas (y mucho menos publicarlas) por miedo a represalias legales. De esta manera, los casos judiciales dirigidos contra la prensa no necesitan ser legalmente sólidos para tener éxito. Incluso cuando el caso fracasa, el coste y el estrés del litigio pueden ser suficientes para silenciar a un periodista o animar a otro a autocensurarse.

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O'Donnell por llamar a Lilia Lemoine

En Brasil, los frecuentes abusos del sistema judicial por parte del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados fueron calificados de “acoso judicial”. Los profesionales presentaron demandas ante jueces que sabían que eran escépticos con la prensa. Abrumaron a los periodistas con documentos judiciales superfluos para aumentar sus facturas legales. Demandaron en varios tribunales distantes a la vez, presentando a los periodistas la propuesta de defenderse en múltiples frentes. El gobernador de un estado rural, un aliado vocal de Bolsonaro, ha usado esas tácticas para perseguir a más de una docena de periodistas locales por informar sobre él, su familia y sus partidarios políticos, y a menudo también solicitó investigaciones penales sobre sus acusaciones. La policía denominó una reciente “Operación Noticias Falsas”.

“Bolsonaro abrió la puerta al odio hacia el periodismo, y ese camino ahora está abierto para empresarios, abogados, gobernadores, [organizaciones no gubernamentales] y otros”, dijo Cristina Tardáguila, fundadora de Agência Lupa , un medio brasileño de verificación de datos. “El principal demandante que está entablando acciones legales contra periodistas es un empresario, un gran admirador de Bolsonaro, que ha presentado más de 50 demandas contra periodistas recientemente”.

Todas estas acciones contra la prensa se han beneficiado de las semillas de desconfianza que los líderes han sembrado contra el periodismo independiente. Como hemos visto en nuestro propio país, las acusaciones lanzadas contra la prensa por líderes de partidos políticos, grupos identitarios o movimientos ideológicos pueden convertirse rápidamente en artículos de fe entre sus partidarios. Hoy, la confianza en los medios de comunicación se encuentra en mínimos históricos en gran parte del mundo, una caída a la que contribuye la avalancha de desinformación, teorías conspirativas, propaganda y clickbait desatados en las redes sociales.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Mientras tanto, los periodistas confiables (que ya están disminuyendo en número a medida que las organizaciones de noticias luchan por su situación financiera) enfrentan un creciente acoso y amenazas por informar verdades impopulares. La combinación de desconfianza pública, instituciones debilitadas y acoso generalizado es una fórmula para socavar la información independiente. Szabolcs Panyi, un respetado periodista de investigación del medio de comunicación húngaro Direkt36 , explicó cómo los constantes ataques al trabajo y las motivaciones de periodistas como él han socavado con éxito la confianza de la que depende: “La madre de mi mejor amigo una vez me preguntó si soy un espía que trabaja para un país extranjero”.

"Noticias falsas"

Han pasado apenas ocho años desde que Donald Trump popularizó el término “noticias falsas” como arma para desestimar y atacar al periodismo que lo desafiaba.

Esa frase del presidente de Estados Unidos fue todo el aliento que necesitaban muchos aspirantes a autoritarios. En los años siguientes, alrededor de 70 países de seis continentes promulgaron leyes contra las “noticias falsas”. En teoría, su objetivo era acabar con la desinformación, pero muchas de ellas sirven principalmente para que los gobiernos puedan castigar al periodismo independiente. En virtud de esas leyes, los periodistas se han enfrentado a multas, arrestos y censura por informar sobre un conflicto separatista en Camerún, documentar redes de tráfico sexual en Camboya, hacer una crónica de la pandemia de covid-19 en Rusia y cuestionar la política económica egipcia. Trump ha defendido eficazmente esta iniciativa, como lo hizo cuando le dijo a Bolsonaro en una conferencia de prensa conjunta: “Estoy muy orgulloso de oír al presidente utilizar el término ‘noticias falsas’”.

Las cosas se han vuelto un círculo completo. Ahora, son Trump y sus aliados los que miran hacia el exterior, hacia Bolsonaro y sus secuaces, en busca de inspiración, estudiando las técnicas antiprensa que han perfeccionado en los años intermedios. La eficacia de este manual no debe subestimarse.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires mostró su preocupación por los ataques de Javier Milei a periodistas

En Hungría, los aliados de Orban controlan ahora más del 80 por ciento de los medios de comunicación del país. En la India, Modi ha subvertido con tanto éxito la prensa independiente (bloqueando informes sobre todo, desde protestas masivas contra su política económica hasta malos tratos a la minoría musulmana del país) que gran parte de la prensa convencional es ahora ridiculizada como “godi media”, generalmente traducido como “medios falderos”. Es un error pensar que este es un problema exclusivo de los periodistas. Las repercusiones de unos medios debilitados resuenan en toda la sociedad, enmascarando la corrupción, ocultando los riesgos para la salud y la seguridad públicas, restringiendo los derechos de las minorías y distorsionando el proceso electoral. La democracia en sí, aunque sigue intacta (como lo subrayaron los avances de los partidos de oposición en las recientes elecciones indias), se considera más tenue y condicional.

La prensa libre fue concebida como un freno fundamental contra el retroceso democrático en Estados Unidos.

No nos engañemos, a ningún líder político estadounidense le gusta el escrutinio de los medios ni tiene un historial perfecto en materia de libertad de prensa. Todos los presidentes desde la fundación del país se han quejado de las molestas preguntas de los periodistas que tratan de mantener informado al público. Esto incluye al presidente Joe Biden , que habló con entusiasmo sobre la importancia de la prensa libre, pero cuya evitación sistemática de encuentros no guionados con periodistas independientes ha desafiado precedentes de larga data y le ha permitido evadir preguntas sobre su edad y estado físico. Pero incluso con un historial imperfecto, tanto los presidentes republicanos como los demócratas, los legisladores y los juristas han defendido y ampliado constantemente las protecciones para los periodistas. Durante el último siglo en los Estados Unidos, Trump se destaca por sus esfuerzos agresivos y sostenidos para socavar la prensa libre.

Si necesitan pruebas de que Trump apenas estaba calentando motores, basta con mirar los últimos días de su primer mandato, cuando su Departamento de Justicia confiscó en secreto los registros telefónicos de los periodistas de tres de sus organizaciones de noticias menos favoritas: The Times, The Washington Post y CNN. Habían desempeñado un papel destacado en revelar el tipo de cosas que él prefería mantener ocultas, desde sus declaraciones de impuestos hasta su mala conducta empresarial y caritativa, pasando por sus vínculos con gobiernos extranjeros y su papel en planes para anular las elecciones de 2020. Sin embargo, como en Hungría, Brasil y la India, es probable que muchas de las amenazas más perniciosas a la libertad de prensa en Estados Unidos adopten una forma más prosaica: un entorno de acoso, litigios financieramente punitivos, burocracia armada, aliados que organizan ataques imitadores, todo ello destinado a debilitar aún más a unos medios de comunicación debilitados por años de dificultades financieras. Esta lista no es alarmista ni especulativa.

Durante años, Trump ha expresado su interés en utilizar fondos federales y el código tributario para castigar a instituciones que no aprueba, incluidos medios públicos como PBS y NPR. Su Departamento de Seguridad Nacional propuso límites estrictos a las visas para periodistas extranjeros, con extensiones que podrían depender de si los funcionarios de inmigración aprobaban el trabajo de un reportero. Su descontento constante con The Post lo llevó a amenazar los otros intereses comerciales de su propietario Jeff Bezos, tratando de poner fin al acuerdo de envío de Amazon con el Servicio Postal de Estados Unidos e impedir su contratación de defensa. Asimismo, furioso con la cobertura de CNN, trató de influir en la revisión del Departamento de Justicia de una fusión que involucraba a la empresa matriz del medio de noticias. Más recientemente, sugirió que NBC y MSNBC deberían perder sus licencias de transmisión por su cobertura de su presidencia.

Y luego, por supuesto, está el uso que hace Trump de los tribunales. Ha demandado repetidamente a The Times, The Post, CNN y a una serie de otros medios independientes. En el caso más reciente de Trump contra mi organización, el juez consideró que las acusaciones eran lo suficientemente frívolas como para ordenar al expresidente que enviara a The Times un cheque por casi 400.000 dólares para cubrir sus costos de litigio. Pero Trump reconoce que incluso una demanda perdida puede ayudar a su causa. En 2016, reflexionando sobre su fallida demanda por difamación contra un periodista del Times una década antes, dijo : "Gasté un par de dólares en honorarios legales, y ellos gastaron mucho más. Lo hice para hacerle la vida miserable, de lo cual estoy feliz".

Longobardi defendió a Diego Leuco de las críticas de Milei: "Injusto y agraviante. Ve cómplices en todos lados"

Fundamentalmente, estos esfuerzos han sido acogidos por sus partidarios y aliados ideológicos en todo el país. Sus demandas contra los medios han inspirado esfuerzos similares por parte de sus partidarios, muchos de los cuales comparten los mismos abogados. Juristas conservadores influyentes, incluidos dos jueces de la Corte Suprema, han expresado su interés en facilitar la obtención de demandas contra periodistas, un esfuerzo coherente con el deseo de Trump de "abrir las leyes de difamación". Estas tácticas legales parecen haber envalentonado a funcionarios estatales, jueces y otros a tomar sus propias medidas para socavar el periodismo que no les gusta.

En 2023, la Freedom of the Press Foundation descubrió que los tribunales habían emitido 11 órdenes de censura que censuraban a periodistas de funcionarios demócratas y republicanos por igual. A nivel local, los funcionarios están tomando medidas agresivas contra la prensa. En Kansas, el año pasado, los agentes del sheriff allanaron las oficinas de un periódico local con el absurdo argumento de que basarse en registros públicos en sus informes constituía un robo de identidad.

En Mississippi, un exgobernador ha presentado una demanda contra una redacción sin fines de lucro que, según el editor, tiene como objetivo impedir que sus premiados informes cuestionen los gastos indebidos del sistema de bienestar social del estado. “Si nos vemos obligados a gastar nuestros limitados recursos en honorarios legales para defender una demanda sin fundamento”, escribió recientemente Adam Ganucheau, editor en jefe de la organización sin fines de lucro Mississippi Today, “es menos dinero que podemos dedicar al costoso periodismo de investigación que, a menudo, es la única forma en que los contribuyentes y los votantes se enteran de cómo se comportan realmente sus líderes cuando creen que nadie los está mirando”.

Quienes aplauden estos ataques contra los medios harían bien en recordar por qué la libertad de prensa no es un ideal demócrata o republicano, sino estadounidense. Los Fundadores entendieron que proporcionaba un control esencial contra los excesos del gobierno, sin importar quién estuviera en el cargo. Después de todo, los abusos de poder por parte de un grupo de partidarios tienden a volverse en contra cuando cambia la marea política.

En Brasil, Bolsonaro no pudo socavar por completo los controles y contrapesos del país y fue destituido en las elecciones. Aunque gran parte del daño que causó a las tradiciones democráticas se ha revertido, las normas en torno a la libertad de prensa y la libertad de expresión siguen debilitadas. Desde que Bolsonaro dejó el cargo, los fiscales federales han presentado demandas para cancelar las licencias de transmisión que tenía una cadena alineada con el expresidente. Un juez de la Corte Suprema brasileña ha censurado miles de publicaciones en las redes sociales y docenas de cuentas de redes sociales en su mayoría de derecha, incluidas las que pertenecían a periodistas conservadores, a veces con motivos dudosos . Ese esfuerzo se intensificó la semana pasada cuando el juez ordenó que se bloqueara por completo la plataforma de redes sociales X.

La historia de las campañas contra la prensa en todo el mundo pone de relieve la importancia fundamental de la libertad de prensa para la democracia. El acceso a noticias fiables no sólo deja al público mejor informado, sino que fortalece a las empresas y hace que las naciones sean más seguras. En lugar de desconfianza y alienación, infunde comprensión mutua y compromiso cívico. Desentierra la corrupción y la incompetencia para garantizar que el bien de la nación se sitúe por encima del interés personal de cualquier líder. Esto es lo que se pone en peligro cuando se debilita a la prensa libre e independiente.

El descargo de Mónica Gutiérrez tras su enfrentamiento con Alfredo Casero al aire: "El escrache a los periodistas se sufre"

Afortunadamente, los que trabajamos en la prensa no estamos indefensos ante ataques como los que han sufrido nuestros colegas en el extranjero. En The Times, ya informamos todos los días desde países donde la seguridad y la libertad de prensa no son un hecho. Estamos tomando medidas activas para prepararnos también para un entorno más difícil en casa: asegurarnos de que nuestros periodistas y editores sepan cómo proteger a sus fuentes y a sí mismos; prepararnos para las luchas legales, desde presupuestar un aumento de los gastos hasta comprender cómo responderán los proveedores externos si los agentes federales hacen demandas secretas de registros telefónicos o correos electrónicos; mantener prácticas comerciales prístinas (relacionadas con las noticias o no) para minimizar la exposición a la aplicación abusiva de impuestos o regulaciones; preparar a los colegas para que sigan siendo resilientes frente a las campañas de acoso y ofrecerles un sólido apoyo institucional en esos momentos; presionar para formalizar las protecciones fundamentales para el periodismo, como el derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes y las protecciones contra demandas frívolas; y oponernos a las campañas para infundir desconfianza en las organizaciones de medios contando la historia de lo que es el periodismo independiente y por qué es importante.

Y, a pesar de todo, tratar el imperativo periodístico de promover la verdad y la comprensión como una estrella del norte, al tiempo que se niega a caer en la tentación de oponerse o defender a ningún bando en particular. “No importa cuán bien intencionadas sean”, escribió el mes pasado Joel Simon, ex director del Comité para la Protección de los Periodistas, sobre lo que ha aprendido al estudiar los ataques a la libertad de prensa, “tales iniciativas a menudo pueden ayudar a los líderes populistas y autoritarios a reunir a sus propios partidarios contra las ‘élites arraigadas’ y justificar una posterior represión de los medios”.

Mientras damos estos pasos, tengo en mente una última lección de nuestros valientes colegas de lugares como Hungría, India y Brasil. La misión periodística de seguir los hechos y transmitir la verdad debe persistir, cualesquiera que sean la presión o los obstáculos. Incluso frente a los incesantes esfuerzos por socavar y castigar su trabajo, hay quienes contraatacan y continúan brindando al público las noticias y la información que necesita. Espero que nuestra nación, con protecciones para una prensa libre explícitamente consagradas en la Primera Enmienda, mantenga su camino distintivamente abierto, independientemente del resultado de esta elección o de cualquier otra. No importa lo que suceda, debemos estar listos para continuar brindando la verdad al público sin temor ni favoritismo.

*Editor del New York Times. La columna de opinión fue publicada en su principal competidor, el diario The Washington Post.