Si bien está en curso un acuerdo de cese el fuego e intercambio de rehenes entre Israel y Hamas, luego de un año y dos meses de guerra, los números de periodistas asesinados durante ese enfrentamiento resultan alarmantes.

Según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización internacional fundada en 1985, el “ejército israelí mató a un tercio de los periodistas asesinados en 2024”, y la Franja de Gaza es la zona “más peligrosa del mundo para los periodistas”.

RSF señala que, en el último año, el asesinato de periodistas alcanzó una cifra récord de 54 personas. De las cuales 31 se encontraban en zonas de conflicto, entre las que incluyen a Medio Oriente, Irak, Sudán, Birmania y Ucrania.

“Palestina es el país más peligroso para informar y registra el mayor número de asesinatos de reporteros en todo el mundo, en los últimos cinco años. Más de 145 periodistas han sido asesinados por Israel desde octubre de 2023, entre ellos al menos 35 durante o debido a su trabajo” sostiene RSF.

Asimismo, la organización no gubernamental asegura que “sigue investigando los asesinatos de periodistas para denunciar los ataques deliberados y ya ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos contra reporteros por Israel”.

Reporteros en la Franja de Gaza denunciaron la "impunidad" de Israel y la "conciencia muerta" de la comunidad internacional

Por su parte, a inicios de enero, periodistas palestinos encabezados por Abubaker Abed dieron una conferencia de prensa dirigida a la comunidad internacional en la que denunciaron el “genocidio” impulsado por Israel y "la conciencia muerta" internacional ante las matanzas. “El periodismo no es un delito, no somos el objetivo”, sostuvieron.

El joven periodista advirtió que el conflicto en la Franja de Gaza es “el primer genocidio documentado y transmitido en vivo en la historia” y que durante 459 días estuvieron “informando extensa y exhaustivamente” desde lugares de trabajo improvisados, en tiendas de campaña.

Asimismo, se mostró decepcionado con la respuesta de las organizaciones de medios internacionales de comunicación. “No hemos visto una sola palabra de apoyo”, dijo. “Hoy estamos acá ante la impunidad de Israel contra nosotros. Y no sabemos cuántos periodistas deberían ser asesinados para que actúen y detengan la impunidad de Israel contra nosotros”, denunció.

“Nos habrán visto morir de toda forma posible. Hemos sido inmolados, incinerados, desmembrados y destripados(...). ¿De qué otra manera deberían vernos morir para actuar y detener el infierno que se nos impuso?”, interpretó su alocución·

Finalmente, señaló: "Incluso los chalecos de prensa que tenemos puestos sirven para marcarnos como objetivos, no nos protegen en absoluto porque somos palestinos. Tal vez, si fuéramos ucranianos o de cualquier otra ciudadanía, con cabello rubio y ojos azules, el mundo se enfurecería por nosotros. Pero como somos palestinos, solo tenemos un derecho, morir y quedar mutilados”. Y agregó: “El periodismo no es un delito, no somos el objetivo”.

