Galería | 40 fotos de la imponente coronación del emperador Naruhito de Japón

por Darío Silva D'Andrea

El emperador Naruhito de Japón proclamó este martes su entronización durante una solemne y muy ceremonia en el Palacio Imperial del Tokio en presencia de 2.000 invitados, entre ellos jefes de Estado y dignatarios de unos 180 países, y mientras el país asiático todavía sufre los estragos del tifón Hagibis.

"Tras haber heredado precedentemente el trono en virtud de la Constitución y de la ley de la Casa Imperial (...), al país y al mundo, proclamo mi entronización", declaró Naruhito, de 59 años, vestido con atuendos tradicionales reservados especialmente para este ritual y sentado en el "Takamikura", un suntuoso trono de diseños mitológicos.

Naruhito se convirtió en el 126º soberano de Japón el pasado 1 de mayo, un día después de que su padre Akihito abdicara tras 30 años en el trono del Crisantemo. "Prometo aquí que rezaré siempre para la felicidad del pueblo japonés y la paz mundial", dijo. También se comprometió a permanecer "al lado de la población para cumplir (sus) obligaciones de símbolo de la nación y de la unidad del pueblo de Japón".

A su lado, la emperatriz Masako, una exdiplomática educada en Harvard, se ubicó en el trono "Michodai" vestida según el estilo del Período Heian, del siglo VII.

Estas estructuras, de madera de ciprés lacada, fueron traídas a Tokio en piezas desmontadas desde Kioto, la antigua capital imperial. El baldaquino del emperador tiene cortinas de color púrpura que caen de un techo octogonal adornado con follaje (motivos vegetales) y sellos imperiales del crisantemo de dieciséis pétalos. En las esquinas del techo hay varios fénix dorados y en su cumbre otra de estas aves legendarias pero más grande.

A sonido de gongs y de tambores, la ceremonia se llevó a cabo en la "sala de los Pinos" del palacio imperial, en presencia de la familia imperial, donde el primer ministro nipón, Shinzo Abe, dio un discurso de felicitaciones y después dirigió a la concurrencia a gritar tres veces "tenno heika banzai", que se traduce como "larga vida al emperador".

Poco antes de este ritual, se celebró una primera ceremonia a puerta cerrada regida por los ancestrales ritos sintoístas. En ella Naruhito, ataviado con una túnica blanca de mangas holgadas y tocado con un gorro negro coronado por una cresta, dio a sus espíritus de sus antepasados imperiales, incluida la Diosa del Sol, la noticia su entronización.

Tesoros sagrados

El paso de un emperador a otro está simbolizado el día de la sucesión con la transmisión de "tres tesoros sagrados". Cuenta la leyenda que fueron confiados al linaje imperial por la diosa del sol Amaterasu. Estos tesoros son "Yata no Kagami", un espejo, "Kusanagi no Tsurugi", un sable y "Yasakani no Magatama", una joya no identificada.

Su posesión se considera una prueba esencial de la legitimidad del emperador pero no hay fotografías y ni siquiera el emperador puede verlos. Envueltas en tela, unas réplicas de la espada y de la joya, así como los sellos, se colocaron a cada lado del trono del emperador durante la ceremonia.

D.S.