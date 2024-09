Los moderadores del Debate Presidencial de 2024: preparativos para el primer encuentro entre Trump y Harris

El debate entre los principales candidatos presidenciales estadounidenses de 2024, Donald Trump y Kamala Harris, está programado para este martes 10 de septiembre a las 21:00 EDT en el National Constitution Center de Filadelfia. Este encuentro, titulado "The ABC News Presidential Debate | Race for the White House", será transmitido en vivo por ABC, así como en la red de streaming 24/7 ABC News Live, Disney+ y Hulu.

Trump llega a este segundo debate televisivo después de un intento de asesinato ocurrido en julio durante un mitin republicano en Pensilvania,

Harris asumió la candidatura demócrata en reemplazo del presidente Joe Biden, quien decidió retirarse de la contienda presidencial debido a una caída en las encuestas y las críticas recibidas tras su desempeño en el primer debate organizado por CNN.

Quiénes serán los moderadores del debate

El debate contará con la moderación de dos figuras destacadas en el periodismo. Linsey Davis, presentadora de "Prime" en ABC News Live, ha moderado debates presidenciales en el ciclo electoral de 2020, incluido el tercer debate en el que Trump afirmó ser "la persona menos racista de la sala." El otro moderador es una figura clave que presenta "World News Tonight" y obtuvo la primera entrevista de Trump en la Casa Blanca en 2017. También ha moderado debates presidenciales durante las elecciones de 2016 y 2020.

Cobertura especial y análisis previo

Previo al debate, se emitirá un especial en prime time titulado "Race for the White House", presentado por Martha Raddatz, corresponsal jefe de asuntos globales y copresentadora de "This Week", Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington y copresentador de "This Week", Mary Bruce, corresponsal jefe en la Casa Blanca, y Rachel Scott, corresponsal sénior en el Congreso. Este especial comenzará a las 20:00 EDT y ofrecerá un análisis exhaustivo y una preparación detallada para el debate.

Equipo organizador del debate

El equipo organizador del debate incluye a Marc Burstein y Molly Shaker como productores ejecutivos de Eventos Especiales de ABC News, Seni Tienabeso como director ejecutivo de ABC News Live, y Simone Swink como productora ejecutiva del especial previo al debate.

Este debate presidencial de 2024 promete ser un evento clave para la campaña electoral, brindando a los votantes una oportunidad importante para conocer las posiciones y propuestas de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris.