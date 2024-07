Los republicanos insistieron el domingo en que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está en condiciones de postularse a la presidencia en 2024, también debe renunciar a la Presidencia y criticaron a la vicepresidenta Kamala Harris.

"Si Joe Biden no es apto para postularse a la presidencia, no es apto para ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo de inmediato. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en X.

"Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar su permanencia como presidente?", cuestionó el recién nominado candidato a vicepresidente por Donald Trump, el senador JD Vance.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y continuó: "Como segunda al mando y una zar fronteriza completamente inepta, Harris ha sido una cómplice alegre, no solo de la destrucción de la soberanía, la seguridad y la prosperidad estadounidenses, sino también del mayor encubrimiento político de la historia de Estados Unidos. Ella sabe desde hace tanto tiempo como cualquiera que él es incapaz de servir".

Joe Biden anunció que retirará su candidatura presidencial: "Creo que lo mejor para el partido y el país es que renuncie"

El presidente Biden anunció este domingo que renuncia a presentarse a la reelección después de semanas de especulaciones sobre su capacidad física y su agilidad mental, y respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales.

"Aunque fue mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país retirarme (de la contienda) y enfocarme únicamente en cumplir mis tareas como presidente por el resto de mi mandato", dijo Biden en una carta en la red social X.

"Si Joe es demasiado débil para seguir en la carrera por la presidencia, debería renunciar como nuestro Comandante en Jefe inmediatamente", escribió, por su parte, la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, en X justo después de la noticia.

"Si Joe Biden no puede presentarse a la reelección, no es apto ni está en condiciones de ejercer como presidente de Estados Unidos. Debe dimitir de inmediato", añadió en su propia publicación la presidenta de la conferencia republicana en la Cámara de Representantes, Elise Stefanik.

Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata

"Entonces RENUNCIA a tu cargo. Si no puedes llevar adelante una simple campaña política, no puedes ser presidente", escribió el senador republicano Josh Hawley.

"Si Joe Biden no es apto para ser el candidato demócrata a la presidencia, no es apto para ser presidente durante el resto de su mandato. Por el bien del país, Joe Biden debería dimitir de inmediato", escribió el republicano Kevin Hern, representante de Oklahoma.

"Si Joe Biden ya no es capaz de presentarse a la reelección, ya no es capaz de servir como presidente", escribió el jefe de campaña de los republicanos del Senado, el senador Steve Daines, de Montana. "Ya no confío en que Joe Biden pueda cumplir con sus funciones de manera efectiva".

La decisión de Joe Biden, de 81 años, de abandonar la carrera por la reelección fue motivada por la presión de los llamados de su propio bando para que se hiciera a un lado.

"Si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es lo mejor para mi partido y el país que renuncie y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente por el resto de mi mandato", escribió Biden en un comunicado el domingo.

Trump dijo que Biden "no era apto para postularse a la presidencia" y que Harris será más fácil de derrotar



Joe Biden no era "apto para ser candidato" ni presidente, coincidió Donald Trump

Joe Biden "no era apto" para ser candidato presidencial y "ciertamente no es apto para servir" como presidente, dijo el domingo su rival republicano Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunció que abandona la carrera por la Casa Blanca en los comicios de noviembre.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir -- ¡Y nunca lo fue! ... Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente", publicó Trump en su red Truth Social poco después del anuncio de Biden este domingo.

ds