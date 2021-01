L'Osservatore Romano de esta semana: "Vacunas para todos"

En esta edición de fin de año de L ́Osservatore Romano en lengua española se destaca desde su portada el pedido del Papa Francisco para estos tiempos de pandemia: “Vacunas para todos, para los más vulnerables y necesitados”. Ese reiterado pedido del Papa Bergoglio fue pronunciado en el tradicional mensaje “Urbi et Orbi” en el mediodía del 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor. En la homilía que se publica íntegramente en la tercera página de esta edición, el Santo Padre también expresó que: “En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad. Y Dios nos la ofrece dándonos a su Hijo Jesús: no una fraternidad hecha de bellas palabras, de ideales abstractos, de sentimientos vagos... No. Una fraternidad basada en el amor real, capaz de encontrar al otro que es diferente a mí, de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, aunque no sea de mi familia, de mi etnia, de mi religión; es diferente a mí pero es mi hermano, es mi hermana. Y esto es válido también para las relaciones entre los pueblos y las naciones: Hermanos todos”.

En la misma página, se publica el texto oficial de la homilía del Sumo Pontífice durante la misa del 24 de diciembre en la basílica vaticana. En su sermón navideño, el Papa enfatizó que: “Un hijo se nos ha dado. En el pobre pesebre de un oscuro establo está, en efecto, el Hijo de Dios. Surge otra pregunta: ¿Por qué nació en la noche, sin alojamiento digno, en la pobreza y el rechazo, cuando mere- cía nacer como el rey más grande en el más hermoso de los palacios? ¿Por qué? Para hacernos entender hasta qué punto ama nuestra condición humana: hasta el punto de tocar con su amor concreto nuestra peor miseria. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Y para descubrir algo importante: como en Belén, también con nosotros Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra pobreza. Puso toda nuestra salvación en el pesebre de un establo y no tiene miedo a nuestra pobreza. ¡Dejemos que su misericordia transforme nuestras miserias! “.





Una «reflexión sobre la crisis» provocada por la pandemia, que «nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia» con sus «escándalos de ayer y de hoy»; una recomendación a «no confundir la crisis con el conflicto», porque la primera «generalmente tiene un resultado positivo», mientras que el segundo «siempre crea un contraste»; y una exhortación a encontrar «humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu», porque «quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio, se limitan a hacer la autopsia de un cadáver». Son estos los tres elementos principales en el discurso pronunciado por el Papa en el Aula de las Bendiciones con ocasión del encuentro anual que tuvo lugar la mañana del lunes 21 de di- ciembre, con ocasión de las felicitaciones navideñas a los miembros del Colegio cardenalicio y de la Curia romana. El texto completo y oficial se encuentra publicado entre las páginas cuatro y siete de esta edición del periódico del Vaticano.



A la publicación completa del tradicional Ángelus dominical, a este ejemplar se agregan tres columnas con la pluma de redactores estables de esta edición en lengua española del L´Osservatore Romano. Se trata de los artículos “Todos hermanos en un Dios más grande que nuestra religión” de Marcelo Figueroa, “Un premio Nobel todavía desconocido” con una entrevista de Rocía Lancho García a Rosa García Gutierrez y “Juan Ramón Jiménez, el poeta que vivió por y para la poesía” a cargo de Lorena Pacho.