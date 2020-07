Maduro volvió a decir que Duque quiere matarlo: "Está preparando francotiradores"

Nicolás Maduro denunció este domingo que el presidente de Colombia, Iván Duque, está "preparando francotiradores para asesinarme", tal y como había dicho en mayo pasado y en diversas ocasiones durante el año pasado. "Desde Colombia están entrenando unos francotiradores, allá, Iván Duque para matarme", aseguró el líder chavista sin dar mayores detalles de la acusación.

Maduro critica el crecimiento desbordado de la pandemia que registra Colombia, y asegura que "allá no hay esperanza de control de la situación, lo cual nos obliga más cuidar a Venezuela". "Si estuviéramos actuando juntos Colombia y Venezuela nos iría mucho mejor pero ahí hay un gobierno que ideologizó las relaciones internacionales, con una ideología extremista y no se da cuenta que esto es un problema humano", fustigó.

Además, llamó la atención sobre la expansión de la pandemia en su país, y pidió redoblar las medidas de prevención, de protección, para cuidar la vida y la salud de la familia. "A mí me gusta recorrer el país, a pesar de que hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme. Yo voy con mis medidas de seguridad a los actos, me gusta abrazar a la gente", expresó.

En la misma presentación, Maduro también denunció que los "órganos del gobierno de Estados Unidos persiguen las compras de las medicinas", que su país necesita en el contexto de la lucha contra la pandemia y advirtió que, sin embargo, todas las semanas están ingresando al país, "las mejores medicinas del mundo, comprobadas, certificadas, por la Organización Mundial de la Salud".

Maduro señaló que la importación de medicamentos se hace en algunos casos públicamente, pero en otros, de manera privada, "porque estamos bajo la persecución criminal del imperio norteamericano". El mandatario venezolano encomendó a la la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, "mantener de manera muy rigurosa el stock de medicinas y tratamientos para la enfermedad del coronavirus".

Respecto al reporte de casos de hoy, Maduro se manifestó preocupado por el actual volumen de contagios que registra la ciudad de Caracas, donde se detectaron en las últimas 24 horas, 199 de los 470 casos por transmisión comunitaria de COVID-19 en el país. Las autoridades también informaron sobre 64 casos importados y de 4 personas fallecidas por la enfermedad de la COVID-19. En total Venezuela acumula 142 decesos como consecuencia de la pandemia.

DS