Maestro vivía en su automóvil y un ex alumno le donó 27.000 dólares

Un ex maestro suplente que vivía en su auto recibió un cheque por 27.000 dólares gracias a Steven Nava, un ex alumno que ayudó a recaudar el dinero a través de una campaña de GoFundMe la semana pasada.

Se trata de José Villarruel de Fontana, California, que desde hacía ocho años había tomado la decisión de vivir en el auto ya que la mayor parte de sus ingresos se las enviaba a su esposa, hijos y familia en Mexico. Tras la pandemia, la necesidad de maestros suplentes desapareció y el hombre debió solicitar sus fondos de jubilación para tener algún ingreso.

El cheque fue un regalo en honor a su cumpleaños número 77 y Nava, de 21 años, junto a otros ex alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, le entregaron el presente en una fiesta sorpresa.

El Sr. V, como lo llaman sus alumnos, expresó: "Es una gran sensación tener este cambio y todavía tengo que adaptarme para poder aprovecharlo al máximo". Y agregó: "Fue inesperado, pero lo acepto con el corazón abierto y estoy listo para lo que venga después. Sé que vendrán cosas buenas".

Un día que Nava se dirigía a su trabajo alrededor de las cinco de la mañana, vio a un hombre revisando el baúl del auto en un estacionamiento que quedaba de pasada. El hombre, que le resultaba familiar, era Villarruel. "A lo largo del día, me puse a pensar: ‘Espera, espera, espera, creo que ese es mi maestro sustituto'", explicó el ex alumno.

Luego de unos días, Nava regresó al estacionamiento para charlar con el hombre y se enteró de cómo vivía. El chico le quiso dar 300 dólares que tenía encima pero el ex maestro los rechazó. "Me mostró una gran sonrisa y dijo: ‘Muchas gracias'", relató el alumno. "Se acercó a darme un abrazo y mientras me abrazaba, vi una pequeña lágrima correr por su rostro", contó.

Ante esa situación, el joven le dijo a Villarruel: "Voy a sacarlo de esta situación, de una forma u otra. Voy a encontrar la manera". Ese día, Nava creó la campaña GoFundMe para el Sr. V, que obtuvo US$ 5.000 en cuestión de horas, dijo. Al día siguiente, un video de TikTok que hizo sobre su maestro y que llegó a las 1,7 millones de reproducciones, ayudó a aumentar las donaciones hasta los US$ 27.000.

"Los maestros juegan un papel muy importante en nuestras vidas", sostuvo Nava. "Sentí que necesitaba devolver el favor", añadió. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino se enteró del caso de Villarruel y lo ayudó a obtener un vale para un motel el 10 de marzo, explicó Mike Jones, sheriff adjunto del programa para personas sin hogar y cumplimiento proactivo (HOPE) del condado. De esta manera, el ex maestro tendrá lugar para vivir durante un mes mientras consigue una vivienda para más largo plazo.

"Nuestro equipo trabaja en colaboración con proveedores de servicios y agencias en todo el condado para ayudar a personas como el Sr. Villarruel todos los días", afirmó Jones en un comunicado. "Son estos esfuerzos los que ayudan a la población más vulnerable de nuestra comunidad a dejar de ser personas sin hogar". El hombre ahora está en proceso de aceptar su nueva realidad y planea hacer una viaje a México para poder ver a su familia.

Nava y Villarruel se comunican todos los días y el joven dice que disfruta de sus conversaciones y que ayudó a su maestro a recuperarse. "Te quedas algo desconcertado cuando te enteras de que uno de tus profesores no tiene hogar", expresó el chico. "Verlo vivir y pasar por eso me hizo querer hacer esto. Él nos ayudó con nuestro futuro y a ser las personas que somos hoy, así que quería ayudarlo y asegurarme de que esté en una situación en la que no tenga que preocuparse más".

DT/FF