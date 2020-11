El Día del Maestro

“Mis hijos piensan que siempre fui corredor de autos”, comentó meses atrás durante una entrevista David Nalbandian, uno de los valores más destacados en la historia del tenis argentino y ganador de 11 torneos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) entre 2000 y 2013.

A los 38 años, el cordobés alimenta esa adrenalina que genera el deporte compitiendo en el Rally Argentino, aunque admite que lo hace de un modo “mucho más relajado” que en aquellos tiempos entre raquetas. Lejos de las exigencias de un superprofesionalismo que él mismo alguna vez calificó de “insalubre” y que le costó múltiples lesiones y también privaciones.

“Hoy disfruto de la parte que me quitó el tenis”, afirma el unquillense que fue número 3 del mundo, emblema de la Copa Davis –disputó las finales de 2006, 2008 y 2011- y sorpresivo ganador del Masters Cup el 20 de noviembre de 2005, cuando se convirtió en el mejor de los mejores en el recién inaugurado Estadio Qi Zhong de Shangai. Ningún cuento chino.

Casi por la ventana

Nalbandian disfrutaba sus vacaciones (“me estaba yendo a pescar con amigos y familiares”) cuando le avisaron que debía viajar a China para ocupar la vacante del estadounidense Andy Roddick, que había desertado por lesión. “Si voy es para jugar, no para ser suplente”, puso como condición. La ATP no tenía margen de maniobra -también se habían bajado del certamen el ruso Marat Safin y el australiano Lleyton Hewitt y luego se retirarían el español Rafael Nadal y el estadounidense André Agassi- y en apenas segundos David tuvo la respuesta que esperaba. Y allá fue.

LA HORA MÁS GLORIOSA. El Masters de Shangai fue el impacto más grande en la carrera del cordobés Nalbandian.

En el debut aguardaba por “el Rey David” nada menos que el número 1 del mundo y su gran rival en juveniles, el suizo Roger Federer, quien le ganó 6-3, 2-6 y 6-4. Dos victorias posteriores, ante su compatriota Guillermo Coria (7-5 y 6-4) y el croata Ivan Ljubicic (6-2 y 6-2), le permitieron enderezar el rumbo, clasificar segundo en el Grupo Rojo y avanzar a semifinales. En esa instancia venció al ruso Nikolay Davydenko 6-0 y 7-5.

La final lo puso otra vez frente a frente con Federer, a quien le dio vuelta el partido después de estar dos sets abajo (6-7, 6-7, 6-2, 6-1 y 7-6) y batallar durante 4 horas y media. De ese modo, Nalbandian, el ganador menos pensado, emuló el logro de Guillermo Vilas en Melbourne 1974.

No habrá ninguna igual

“Perdí con Federer en el debut, pero no me sentí tan mal. Luego fue día a día, jugando mejor, sintiéndome bien, relajado porque no tenía nada que perder. Y la final, nuevamente ante Federer, fue increíble”, resume David, quien aquella vez se llevó el trofeo y un premio de 1,4 millones de dólares.

La Master Cup 2005 fue una edición histórica para el tenis argentino, ya que la mitad de los protagonistas fueron de nuestro país. Además de Nalbandian y el santafesino Coria jugaron el bonaerense Gastón Gaudio (el actual capitán de la Copa Davis reemplazó a Hewitt y fue semifinalista) y el sanfrancisqueño Mariano Puerta (entró por Nadal), quienes enfrentaron en el Grupo Dorado a Davidenko y al chileno Fernando González.

Al año siguiente, Nalbandian volvió a China para defender su título y cayó en semifinales ante el estadounidense James Blake. Así completó una trilogía que había tenido su primer capítulo en Houston 2003. En esos torneos también enfrentó a Federer, quien las dos veces fue el campeón.

ACÁ ESTÁ EL PILOTO. “Mis hijos piensan que siempre fui corredor de autos”, afirma David.

Nalbandian integra el selecto grupo de argentinos que jugaron el Masters y que completan Vilas, José Luis Clerc, Gaudio, Coria, Puerta y Juan Martín Del Potro. A ellos se suma Diego Schwartzman, quien será uno de los protagonistas de la edición 2020 que se juga esta semana en Londres.

Según los registros de la ATP, Nalbandian completó su carrera profesional con 383 triunfos y 192 derrotas. De esos 575 partidos, el más importante fue el que le ganó a Federer hace 15 años en Shangai. Una de las tantas lindas historias que David -“el pescador frustrado”, según la referencia que hizo en su momento el diario español “El País”- tiene para contarles a sus hijos Sossie y Theo. ¿Logrará convencerlos de que alguna vez fue tenista?

Puerta, la otra cara de la moneda

Mariano Puerta es el otro cordobés que participó del Masters Cup 2005, aunque ni siquiera aparece en la foto oficial del certamen. Reemplazó a Rafael Nadal a último momento y perdió sus tres partidos de primera fase, ante Gaudio, González y Davydenko. Un mes después, el 21 de diciembre, la ATP lo suspendió por ocho años tras confirmarle un positivo por doping. El tenista de San Francisco, por entonces número 10 del mundo, había sido sometido a un control en la previa de la final de Roland Garros del 5 de junio, la primera de las 13 que ganó Nadal en el abierto francés.

Puerta apeló el fallo, obtuvo una reducción de la pena por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y volvió al circuito a mediados de 2007. Jugó dos años más y su mejor ranking fue el puesto 149. En agosto pasado, Puerta admitió que había mentido en su alegato. El secretario general del TAS, Matthieu Reeb, calificó de “lamentable” esta confesión y aseguró que la Federación Internacional de Tenis, como parte involucrada en el procedimiento, podría pedir la reapertura del caso.