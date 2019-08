Masacre en un supermecado en Texas: hay entre 15 y 20 muertos

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en un tiroteo el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, según las autoridades de esta ciudad sureña de Estados Unidos, que dijeron que tres sospechosos fueron detenidos.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, informó a CNN de "varios muertos", sin dar más detalles. "Es una tragedia, estoy conmocionado", sostuvo.

El gobernador adjunto de Texas, Dan Patrick, dijo por su parte a la cadena Fox News que "entre 15 y 20 personas" fueron víctimas de los disparos, sin poder detallar cuántas habrían muerto y cuántas estaban heridas.

Las autoridades confirmaron en rueda de prensa la detención de un sospechoso. "Este es un hombre blanco de unos veinte años", dijo Robert Gómez, portavoz del Departamento de Policía de El Paso. Según Gómez, el tiroteo dejó varios muertos y varios heridos aunque no supo precisar. "No tengo esas cifras por ahora", declaró.

Cuando estallaron los disparos, alrededor de las 10h00 hora local, había entre 1.000 y 3.000 clientes y 100 empleados en el supermercado, según el oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó el sábado el "terrible" tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, mencionando informaciones de "muchos muertos".

"Terrible tiroteo en El Paso, los reportes son muy malos, muchos muertos", tuiteó Trump, quien agregó que habló con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para ofrecerle "el apoyo del gobierno federal".

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday