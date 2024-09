Masiva protesta y anuncio de huelga general en Israel tras la muerte de seis rehenes en Gaza

Miles de personas salieron este domingo a las calles de las principales ciudades de Israel y la principal central sindical convocó una huelga general el lunes en reacción al anuncio de que seis rehenes de Hamas fueron encontrados muertos.

Los seis rehenes del grupo islámico palestino Hamas fueron encontrados muertos el sábado "en un túnel subterráneo en la zona de Rafah", en el sur del territorio palestino, indicó un comunicado del ejército.

La concentración más numerosa fue una vez más en el centro de Tel Aviv, donde los manifestantes rodearon cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que los medios israelíes auguran que será la mayor movilización desde el inicio de la escalada bélica en la Franja de Gaza.

Mientras, en Jerusalén, la manifestación se desarrolló frente a la sede de la Knesset o Parlamento israelí, donde han anunciado además una nueva protesta para el lunes a las 12.00 horas, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

"Miembros del Gobierno: vais a aprender por las malas lo que es importante para esta nación. No vais a tener ni un momento de silencio", advirtió uno de los convocantes, según informó The Times of Israel.

Tras casi 11 meses de conflicto con Hamás en la Franja de Gaza el primer ministro Benjamin Netanyahu está bajo presión y la central sindical de Israel, la Histadrut, convocó a la "huelga general" de este lunes para forzar al gobierno a llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes.

Diversos partidos políticos de la oposición e incluso instituciones públicas se sumaron a la convocatoria nacional, entre ellos el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, además de las familias de los rehenes llamaron a un paro general.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, declaró una huelga matutina para este lunes en las instituciones públicas del municipio como gesto de solidaridad con las familias de los rehenes en manos de Hamás.

Los municipios de Kfar Saba y Givatayim tampoco prestarán servicios este lunes y sus responsables, en su lugar, se manifestarán junto con las familias de los rehenes para instar al gobierno a llegar a un acuerdo para liberar a los cautivos retenidos en Gaza.

"Quienes matan a rehenes no quieren un acuerdo" para una tregua en Gaza, afirmó Netanyahu en un comunicado, en el que advirtió, aludiendo a los dirigentes de Hamás: "los perseguiremos, los atraparemos y ajustaremos cuentas".

Un mando de Hamas afirmó que varios rehenes murieron "por disparos y bombardeos de los ocupantes israelíes" y que algunos de ellos formaban parte de la lista de la organización de personas que serían liberadas durante la primera fase, si se concreta un acuerdo para un alto el fuego.

Los restos de los rehenes fueron hallados y el Ministerio de Salud de Israel informó que los resultados de la autopsia indican que murieron por impactos de bala a corta distancia entre el jueves y el viernes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que entre los cuerpos recuperados estaba el del israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin y dijo estar "devastado", pero que mantiene el optimismo sobre la posibilidad de una tregua.

Goldberg-Polin, de 23 años, fue uno de los 251 rehenes tomados por milicianos de Hamás en su ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, que desató la actual guerra en Gaza. Los otros cinco rehenes recuperados fueron identificados por el ejército israelí como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y el sargento Ori Danino.

La guerra en Gaza, que sumió a los 2,4 millones de habitantes de ese territorio en una situación humanitaria catastrófica, se desencadenó el 7 de octubre. Ese día, los milicianos islamistas de Hamás mataron a 1.199 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel prometió destruir Hamás y lanzó una vasta ofensiva de represalia que ya dejó 40.738 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio.

El ministerio también informó que al menos 47 personas murieron en las últimas 24 horas y agregó que 94.154 personas resultaron heridas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre.

Los familiares de los siete rehenes con nacionalidad estadounidense que continúan secuestrados por las milicias palestinas en Gaza también exigieron este domingo a Netanyahu que cierre un acuerdo para la liberación de los rehenes.

El comunicado fue publicado tras el hallazgo del cadáver del estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin junto a los de otros cinco secuestrados en el sur de la Franja de Gaza, presumiblemente asesinados en las últimas horas.

"El trágico asesinato de Hersh apenas unos meses después de verle la cara en un vídeo de rehenes publicado por Hamás es cuanto menos cruel y un sinsentido", han apuntado en un comunicado conjunto publicado por The Times of Israel.

"Es una prueba más de que Hamás está matando a los rehenes y un cruel recordatorio de que cada día que pasa peligran las opciones de traer a alguien vivo a casa. Desde hace 331 días venimos advirtiendo de que esto podría pasar. Basta ya", remarcaron.

