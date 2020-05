Minneapolis en llamas: violencia racial, arresto a periodistas y Donald Trump "censurado" en Twitter

Estados Unidos vive momentos de tensión. A las más de 100 mil muertes por coronavirus se le sumaron en los últimos días protestas en diferentes estados en contra del racismo tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro que ya estaba esposado y que suplicó por aire a un oficial blanco que lo atrapó por un delito no violento y y se le arrodilló sobre su cuello durante casi 10 minutos.

En el tercer día de manifestaciones, este jueves por la noche un grupo de manifestantes incendió una comisaría abandonada en Minneapolis. Un vocero policial informó anoche que la Comisaría Tercera, que se había convertido en el foco de las protestas, fue evacuada "en interés de la seguridad" del personal oficial. Un video difundido por la televisión local muestra imágenes de los manifestantes entrando al edificio, mientras suenan las alarmas de incendio y se activan los rociadores para apagar el fuego. También se puede ver a los manifestantes prendiendo fuego una campera del Departamento de Policía de la norteña Minneapolis, estado de Minnesota.

El alcalde de Minneapolis, Tim Frey, reapareció en la alcaldía en torno a las 2 de la mañana y ordenó evacuar el recinto al señalar que se había vuelto peligrosos permanecer en el lugar. "Lo que hemos visto en las últimas horas y las últimas dos noches aquí en términos de saqueo es inaceptable", afirmó Frey, quien sin embargo subrayó que es un momento de "mucho dolor y enojo" en la ciudad.

Poco antes, el presidente, Donald Trump, había criticado la "falta total de liderazgo" en Minneapolis. “Solo hablé con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comience el saqueo, comienza el tiroteo”, escribió en sus redes, en un mensaje que Twitter debió ocultar por considerar que "glorifica la violencia".

"Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el Ejército está con él a fondo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando empiecen los saqueos, empieza el tiroteo. ¡Gracias!", tuiteó también el mandatario.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....