Murió la jueza Ruth Bader Ginsburg, histórica defensora de los derechos de las mujeres

El ícono progresista y decano de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió a la edad de 87 años después de una batalla contra el cáncer de páncreas, anunció la corte el viernes.

Ginsburg, conocida cariñosamente como Notorious RBG, falleció "esta noche rodeada de su familia en su casa en Washington, DC", dijo el tribunal en un comunicado.

Días atrás, había sido ingresada en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, luego de que fuera evaluada en el hospital Sibley Memorial, en Washington, "después de experimentar fiebre y escalofríos", dijo la vocera de la Corte Suprema, Kathleen Arberg, según la televisora CNN.



La portavoz detalló que la magistrada fue sometida a un procedimiento endoscópico para limpiar un stent de conducto biliar que se colocó en agosto del año pasado.

"Ruth Bader Ginsburg stood for all of us," Joe Biden says, following her passing. https://t.co/UOOiOEjFei "She practiced the highest American ideals as a justice." pic.twitter.com/blnMOzft8m

Ginsburg es un ícono liberal, conocida por sus opiniones relacionadas con cuestiones de derechos civiles, incluido el caso histórico que abrió el Instituto Militar de Virginia a las mujeres.

El mes pasado, presentó una feroz disidencia cuando la mayoría de la Corte permitió que la administración del presidente Donald Trump ampliara las exenciones para los empleadores que tienen objeciones religiosas o morales para cumplir con el mandato anticonceptivo de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

"Hoy, por primera vez, la Corte deja de lado totalmente los derechos e intereses compensatorios en su afán por garantizar los derechos religiosos en el enésimo grado", escribió junto con la jueza Sonia Sotomayor.

WATCH: Trump hears from a reporter that Justice Ginsburg has died.



"She just died? Wow. I didn't know that, you're telling me now for the first time."



"She led an amazing life. What else can you say? She was an amazing woman...I'm sad to hear that." pic.twitter.com/5Na3vHzP7f