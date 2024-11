Este lunes 4 de noviembre se conoció que murió Quincy Jones a los 91 años de edad. Se trata de un reconocido productor de la música estadounidense que produjo a artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder y Frank Sinatra. La noticia fue confirmada por su agente Arnold Robinson, quien no especificó la causa de muerte de la legendaria figura.

"Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", manifestó la familia de Jones a través del comunicado publicado por su representante.

Quincy Jones y Stevie Wonder.

Quincy Delight Jones fue un trompetista, compositor, director de orquesta, arreglador y productor estadounidense enfocado en el R&B, el jazz y la fusión y es reconocido como una figura legendaria dentro de la historia de la música de Estados Unidos.

En su carrera destaca por haber sido el productor principal de Michael Jackson y haber trabajado en discos icónicos como Bad y Thriller, el cual fue el álbum más vendido del mundo.

Su relación con el rey del pop, a quien consideraba el artista más grande del siglo XX, es un hito de su carrera. De hecho, juntos grabaron Off the Wall, el primer single de ellos juntos, el cual no tardó en vender 8 millones de discos.

Quincy Jones y Michael Jackson.

En su extensa trayectoria también realizó grabaciones con Frank Sinatra, participó en la composición de bandas sonoras para películas y se resalta la producción de la histórica canción "We Are the World" creada en la década de los ochentas con el fin de combatir el hambre en Etiopía recaudando fondos de todo el mundo.

La grabación de la famosa canción tuvo lugar la noche del 28 de enero de 1985 y participaron 45 estrellas de la música, incluyendo a Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross, Ray Charles, Kenny Rogers, Tina Turner, Kim Carnes y Cindy Lauper, entre otros.

El comunicado de la familia no especificó la causa de muerte del productor.

Por su trabajo Jones recibió varios premios como Grammy Legend Award, Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones.

Cabe destacar que el reconocido productor estadounidense visitó la Argentina en 1956 como miembro de la orquesta de Dizzy Gillepie, época en la que sorprendió con sus arreglos.

