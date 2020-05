El New York Times publicó una conmovedora portada por los 100.000 muertos de coronavirus en EEUU

El prestigioso diario The New York Times adelantó cómo será su tapa de este domingo 24 de mayo y generó un fuerte impacto. Todo el mundo habla de esta tapa en la que el medio decidió cubrió toda su tapa con los obituarios de víctimas de coronavirus cuando Estados Unidos se acerca a los 100 mil muertos.

"Las muertes en los Estados Unidos se acercan a las 100.000, una pérdida incalculable", dice el título del diario norteamericano. Mientras que abajo de ese breve texto, publicaron mil obituarios de personas que perdieron la vida en este tiempo.

Para graficar el duro impacto en esta crisis sanitaria, advirtieron que "los números por sí solos no pueden medir el impacto del coronavirus en Estados Unidos" porque "se trata de pacientes, de trabajos interrumpidos o de vidas que se terminaron antes de tiempos".

