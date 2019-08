Nicolás Maduro acusó a asesor de Trump de intento de asesinato: "Es un criminal"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el intento de magnicidio contra él realizado en agosto del 2018 es obra del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. La declaración fue hecha durante una entrevista concedida al periodista estadounidense Max Blumenthal y publicada en el sitio The Gray Zone. "Hoy yo tengo comprobado que el atentado fue mandado y autorizado por John Bolton en la Casa Blanca", anunció.

El líder chavista, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por Estados Unidos y medio centenar de naciones, precisó en la entrevista que estudia la posibilidad de solicitar una investigación contra Bolton por el intento de asesinato. "No puedo acusar al presidente Trump, no puedo hacerlo en este momento, pero tengo toda la evidencia para acusar y solicitar una investigación histórica sobre John Bolton. Un criminal. Él es un criminal. Él falló", dijo Maduro.

"Los autores intelectuales, los financieros y las personas que dirigieron las operaciones a través de videoconferencias viven en Miami", reveló el líder chavista. "Están protegidos por el gobierno de los Estados Unidos y forman parte de las redes establecidas por la Casa Blanca, en este caso, por John Bolton". "¿Qué pasó por mi cabeza en ese momento? Estaba enfocado en el discurso que estaba dando. Pensé que no era nada, no pensé que fuera un intento de asesinato", recordó.

"Después, mi personal de seguridad me protegió y el segundo avión no tripulado explotó", relató Maduro sobre lo sucedido el 4 de agosto de 2018 en Caracas. "Fue entonces cuando me di cuenta de que era un intento de asesinato. En ese momento estaba preocupado por la seguridad y la vida de las familias, los soldados allí. Afortunadamente se dispersaron porque podrían haber llegado más bombas. Había siete heridos entre las tropas allí".

"Lo planearon a la perfección, con mucho mal, para asesinarnos", acusó Maduro. "Y Venezuela habría entrado en una nueva fase: la revolución se habría radicalizado. Puedes estar seguro de eso, Max. La revolución habría pasado de la fase en la que hemos estado durante 20 años, a una fase más radical, una más profunda. Una etapa de revolución armada. Habría sido contraproducente".

"Donald Trump, John Bolton, los extremistas del KKK que gobiernan los Estados Unidos hoy son extremistas del Ku Klux Klan", aseguró Maduro a su entrevistador. "Al igual que el KKK que atacó las casas de activistas de derechos civiles, están tratando de atacar nuestra casa, Venezuela. Nos impiden tener acceso a alimentos, medicinas, bienes esenciales. No estamos pidiendo que nadie nos dé esto, tenemos el dinero para comprarlo".

"John Bolton, ese extremista de KKK, y Elliott Abrams, otro extremista del KKK, dicen que tenemos que dejar al pueblo venezolano sin comida. Lo dicen abierta y públicamente", acusó Maduro, quien advirtió que "con producción y trabajo, venceremos el plan criminal para provocar una hambruna en Venezuela llevada a cabo por Donald Trump, John Bolton y el KKK que gobierna la Casa Blanca".

Reacción del chavismo tras las sanciones

Este martes, el gobierno de Maduro acusó además a Estados Unidos de "terrorismo económico" y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición, tras nuevas sanciones que congelan todos sus activos en ese país. El chavismo "denuncia ante la comunidad internacional una nueva y grave agresión de la administración Trump a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela", señaló la cancillería en un comunicado.

La Fuerza Armada venezolana -considerada el principal sostén del mandatario- denunció por su parte la "aberrante acción" de Estados Unidos para derrocar al gobierno socialista, sacudido por una batería de sanciones estadounidenses. "Ante el chantaje y la coerción que pretenden imponernos", el cuerpo castrense ratificó una vez más permanecer "firme e inquebrantable" ante "amenazas imperiales", indicó un comunicado.

Caracas consideró asimismo que con esta nueva ofensiva para expulsar a Maduro del poder, Washington y sus aliados "apuestan por el fracaso del diálogo político" que mantienen delegados del mandatario y del opositor Juan Guaidó con la mediación de Noruega, pues "le temen a sus resultados y beneficios". Pero el chavismo "no permitirá que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte" las conversaciones que se iniciaron en Oslo a mediados de mayo y se trasladaron a inicios de julio a Barbados.

"Asfixia total"

Al comunicar su decisión a la cámara baja, Trump dijo que es "necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo" de Maduro. EEUU podría así sancionar a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con el gobierno chavista.

"Este tipo de sanciones busca reducir la disponibilidad de divisas por parte de la República Bolivariana de Venezuela, pretende amedrentar a países aliados, a proveedores", indicó por su parte la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que calificó la sanción como una medida que busca la "asfixia total" del país.

Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino a Guaidó, jefe del Parlamento controlado por la oposición, tras considerar que Maduro fue reelegido en elecciones fraudulentas. Las sanciones que su gobierno ha impuesto afectan a Maduro y sus allegados, al canciller, a altos mandos militares y tocan sectores clave de la economía como el financiero, petróleo y el del oro.

D.S.