En medio de las tensiones por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la Argentina de estar involucrada en un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

“Algunos chillaron, como los argentinos. No lo había dicho, pero ahora lo puedo decir: a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios tenemos una inteligencia buena. Ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra Delcy”, afirmó Maduro durante una reunión con vicepresidentes sectoriales.

El mandatario también desestimó las versiones sobre los motivos personales del viaje de Gallo: “Es mentira que tenía una novia acá o una amante. Ese señor tiene su esposa y su familia allá en la Argentina".

"Indirectamente, el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así los denuncio. Todos esos procesos están judicializados y a un altísimo nivel de investigación", agregó Maduro.

La respuesta de Patricia Bullrich y Manuel Adorni a la acusación de Nicolás Maduro

Desde Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó las acusaciones de Maduro y advirtió: “Sus mentiras no lo van a salvar. Acusar sin pruebas a Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. Liberá a Nahuel ya”.

Bullrich había sido previamente señalada, junto con el canciller Gerardo Werthein, como “persona de interés” en la investigación del régimen chavista.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también se sumó a las críticas. A través de su cuenta en X, expresó: “Los dictadores, además de ser cobardes, son profundamente mentirosos. Fin”.

En tanto, la Cancillería argentina calificó la detención de Gallo como “arbitraria e ilegítima” y aseguró que constituye una violación de derechos humanos.

La primera mención pública de Nicolás Maduro sobre Nahuel Gallo

Aunque el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, ya había confirmado la captura del gendarme argentino, es la primera vez que Maduro menciona públicamente el caso. Cabello había asegurado que Gallo estaba realizando tareas de espionaje contra el régimen, aunque no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

Hace tres días, el régimen venezolano difundió un video como prueba de vida de Gallo, luego de que el gobierno de Javier Milei denunciara su desaparición forzada ante la Corte Penal Internacional. En las imágenes se ve al gendarme caminando por el patio de un penal, que se presume es El Rodeo, ubicado en el estado de Miranda, a 46 kilómetros de Caracas.

Mientras tanto, la Cancillería argentina solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La petición resalta la arbitrariedad de su detención y pide medidas urgentes para garantizar su protección, ordenar su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro a Argentina”, detalló el organismo.

La familia de Nahuel Gallo, entre la incertidumbre y el miedo

Alexandra Gómez García, esposa de Gallo, relató en una entrevista con el medio La Nación que la última comunicación con su marido fue el día de su detención. Desde entonces, vive en constante temor por su situación.

Sobre el video difundido, afirmó: “Creo que es Nahuel por las zapatillas, su físico y su gestualidad. El video en el que se lo ve trotando parece ser la cárcel El Rodeo, del estado de Miranda. Pero no sabemos”.

La familia mantiene un diálogo constante con la Cancillería para intentar localizar a Gallo y lograr su liberación.

