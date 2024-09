En medio de la crisis en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, sorprendió al país y al mundo al anunciar que la Navidad comenzará el primero de octubre. El insólito anuncio fue realizado durante su programa de televisión Maduro +, en su edición número 55, y justificado como un “homenaje al pueblo combativo”.

La decisión de adelantar las celebraciones navideñas, que corresponden al 25 de diciembre, se produce en un contexto marcado por tensiones políticas, un apagón nacional y la reciente orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Maduro inició su programa con un tono festivo, señalando que “ya huele a Navidad” y que, como muestra de agradecimiento al pueblo venezolano, decretaba el inicio de las festividades para el 1° de octubre. “Arranca la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, expresó con entusiasmo.

Luego el dictador venezolano aseguró que esta medida es un reconocimiento "al espíritu combativo de los venezolanos", quienes, según él, han demostrado su fortaleza frente a las adversidades, incluyendo el reciente apagón que afectó a todo el país, incluida la capital, Caracas.

El presidente venezolano atribuyó el apagón a un supuesto “sabotaje” que, según su gobierno, no logró paralizar al país. Maduro destacó que, a pesar de la falta de electricidad, los ciudadanos continuaron con sus actividades diarias, en una supuesta demostración de confianza en su gobierno.

El mandatario bolivariano agregó que “periodistas tarifados, comprados, mercenarios, ya anunciaron 'Venezuela sin luz'. Salieron profetas, tienen poderes de adivinación, son adivinos". "Pero no pudieron, la gente dio una demostración hermosa de confianza en el gobierno bolivariano y fue a trabajar y nosotros a respaldarlos, y el viernes a la noche pa' la fiesta (sic)", comentó en tono irónico el mandatario.

El anuncio del adelanto navideño no fue el único tema abordado por Maduro en su programa. El presidente también dedicó una parte importante de su discurso a criticar al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien recientemente fue objeto de una orden de arresto emitida por la Justicia chavista. González Urrutia, conocido por su férrea oposición al régimen de Maduro, está acusado de varios delitos, incluyendo “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”, relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Maduro no escatimó en calificativos al referirse a González Urrutia, a quien llamó “cobarde” por supuestamente haber intentado evadir la justicia. “Nadie en este país está por encima de las leyes y las instituciones como ha pretendido el cobarde de Edmundo González Urrutia”, subrayó, reafirmando la postura del gobierno de que el candidato opositor debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos.

Según Maduro, la Fiscalía citó a González Urrutia en tres ocasiones, y en todas ellas el opositor se negó a presentarse, lo que para el presidente es una muestra de que no reconoce la autoridad del Ministerio Público. “La Fiscalía lo citó tres veces y no se presentó, porque no reconoce tampoco al Ministerio Público. En ningún país eso es posible, es inadmisible”, declaró.

La orden de arresto contra González Urrutia fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control a nivel nacional, y desde entonces ha generado un fuerte debate tanto en Venezuela como en la comunidad internacional.

Un precedente en la historia: Maduro y las navidades adelantadas

Este no es el primer año en que Nicolás Maduro decide adelantar las festividades navideñas. En 2019, en un contexto de profunda crisis humanitaria debido a la pandemia de COVID-19 y bajo una intensa presión internacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos, el presidente venezolano decretó el inicio de la Navidad el 1° de noviembre. En esa ocasión, Maduro describió la medida como una “vacuna contra la amargura y la violencia de la derecha fascista”, en un intento de elevar el ánimo de la población en medio de la adversidad.

El anuncio de 2019 fue recibido con escepticismo por muchos, dado que Venezuela atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, con una economía en ruinas, escasez de alimentos y medicinas, y una creciente presión internacional que incluía sanciones y denuncias de crímenes por parte del régimen. Sin embargo, Maduro mantuvo su decisión, argumentando que el pueblo venezolano merecía celebrar en paz y felicidad, a pesar de los intentos de la oposición por “sabotear” las festividades.

Reacciones internacionales y críticas al régimen

El anuncio de este año se produce después de un proceso electoral en Venezuela, fuertemente cuestionado por la comunidad internacional. Las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor, fueron calificadas por la ONU como un proceso que careció de “transparencia e integridad”. En un informe reciente, la organización señaló que la autoridad electoral venezolana incumplió con medidas básicas para garantizar la legitimidad del proceso, lo que ha generado serias dudas sobre la validez de los resultados.

Además, el régimen de Maduro continúa siendo objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una serie de violaciones sistemáticas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en 2019 que documenta miles de casos de abusos y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, incluyendo más de 5,000 muertes por “resistencia a la autoridad” solo en 2018. El informe también advirtió sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, la decisión de adelantar la Navidad en Venezuela puede interpretarse como un intento de desviar la atención de los problemas más graves que enfrenta el país, incluyendo la crisis económica, la represión política y el creciente aislamiento internacional del régimen de Maduro. Sin embargo, para muchos venezolanos, esta medida también podría ser vista como un esfuerzo por mantener una sensación de normalidad y esperanza en medio de la adversidad.

Mientras Venezuela se prepara para una Navidad adelantada en medio de un clima de tensión política y social, las decisiones de Nicolás Maduro continúan generando controversia. El adelanto de las festividades, junto con la persecución de líderes opositores como Edmundo González Urrutia, refleja la compleja realidad de un país que lucha por encontrar estabilidad en medio de la crisis. A medida que se acerca el 1° de octubre, el país y el mundo estarán atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en una Venezuela marcada por la polarización y la incertidumbre.

