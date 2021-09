El extraño caso del obispo español que renunció por amor a una autora de novelas eróticas

Un obispo español renunció por amor a una escritora de novelas eróticas.

Se trata de Xavier Novell, quien a sus 52 años es uno de los obispos más jóvenes de Europa, y que comunicó que el Papa Francisco aceptó este 6 de septiembre su renuncia al cargo por “razones estrictamente personales”.

Se entiende por “razones personales” la relación sentimental que mantiene con Silvia Caballol, una psicóloga barcelonesa de 38 años y autora de literatura erótica, según reveló el portal Religión Digital.

La pareja ahora vive junta en la localidad de Manresa, donde el ex obispo estaría buscando trabajo como ingeniero agrónomo, su profesión antes de ser ordenado como sacerdote. Caballol, divorciada de un marroquí y madre de dos hijos, publicó novelas eróticas como "Trilogía amnesia" y "El infierno en la lujuria de Gabriel" y en sus obras aborda también el satanismo.

Xavier Novell Gomà, nacido en Lleida (Barcelona, España) el 20 de abril de 1969, se recibió como Ingeniero Técnico Agrícola por la universidad local y consiguió una Licenciatura en Teología. Fue ordenado sacerdote en 1997 y dijo en una entrevista en 2011: "Si un día yo me encuentro con una mujer que me atrae por su forma de ser o de pensar o de hacer, y suscita en mí un sentimiento de afecto conyugal, de enamoramiento, creo que lo que tengo que hacer y haría sería no verla más".

Durante su carrera religiosa, Novell, que se convirtió en el obispo español más joven al ser nombrado, se preguntó en una carta pastoral si la homosexualidad no vendría dada por la falta de referencia paterna y se mostró favorable a la independencia de Cataluña. También arremetía contra los divorciados y los anticonceptivos: "El preservativo separa la paternidad del placer. Y eso no es humano".

Según algunos colaboradores cercanos citados por ABC, "los problemas de personalidad del obispo han ido 'in crescendo' en los últimos años a causa de su participación y promoción de las terapias de conversión gay en diversos puntos de España".

Novell habría tenido "fuertes inclinaciones homosexuales" en el pasado y "se sometió a estas terapias, se transformó, y se dedicó entonces a promocionarlas".

En la iglesia española hablan de "posesión diabólica" y quieren un exorcismo

La renuncia del obispo sorprendió, ya que, según el canon del Derecho Canónico, solo se prevé “por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”. La iglesia española ahora guarda silencio y espera que Novell rectifique: "La Iglesia diocesana, en comunión con el Administrador apostólico, sigue rezando con la esperanza puesta en el Señor", dijeron.

La noticia sorprendió a la Iglesia española, y según informes se hablar de una posible “infestación” (una forma de posesión diabólica) del obispo, al ser ella autora de novelas erótico-satánicas.

“El obispado de Solsona cree que su obispo ha sido poseído por el diablo y lo quiere exorcizar”, tituló el diario madrileño ABC. "El obispado está muy preocupado porque cree que lo acontecido con su obispo, monseñor Novell, 'no es un caso de celibato sino de infestación', es decir, de posesión", agrega.

"El obispo, gran partidario de practicar exorcismos, habría sufrido el proceso inverso en uno de ellos, favorecido por el hecho de que su amante, Silvia Caballol, divorciada, escribe novelas no sólo eróticas sino también satánicas", dice el diario.

ABC cita fuentes eclesiásticas al afirmar que "el propio Papa Francisco" podría haberle pedido "hasta en dos ocasiones que se exorcice", y sospechan que si el obispo se niega "es porque sabe que algo esconde, y por el efecto del maligno que ya le domina, desea continuar escondiéndolo".

El sitio de noticias religiosas InfoVaticana habla de un "amarre", es decir, "un hechizo de magia negra que se emplea para alcanzar o recuperar un amor o para destrozar una relación afectiva cuando la persona ya está comprometida".

Novell "no gozaba de salud mental manifiesta ni de mucho equilibrio emocional", dijo una monja

La monja argentina afincada en España, Lucía Caram, escribió además que el noviazgo no es la causa de la renuncia de Novell, a quien define como “una persona que no está en sus cabales”. “Se le ofreció todo tipo de ayuda para recuperar su salud mental y emocional”, aseguró.

"Asistimos estos días con dolor, perplejidad, sentimientos contradictorios y sobre todo -lo digo personalmente y como creyente- con tristeza a lo que esperemos sea el final de un culebrón que -desgraciadamente- todavía nos dará algunas entregas de capítulos cada vez más escabrosos y absurdos", escribió la monja.

"No estamos ante el caso de 'un obispo que se dejó seducir por una mujer' en el que, una vez más aparecería la 'mujer' como culpable del 'pecado' y el celibato como la causa más profunda", dijo Lucía. Y agregó: "Tampoco estamos ante un pobre hombre al que no le dejaban ser libre y se cansó de que le hicieran callar".

La religiosa escribió en Religión Digital que “las cosas son más complejas de lo que parecen” en la relación entre el ex obispo y su novia: “Sabemos de su defensa, participación y promoción de las llamadas terapias de conversión homosexuales”.

“Unas terapias morbosas, escabrosas y enfermizas que generan en sus participantes angustia y en muchos casos les llevan al suicidio o a la desesperación”, acotó la monja, que reclama a Novell que “reconozca el daño que hizo” a sus feligreses.

"Novell echó de las misas a las jovencitas que iban con minifalda y se atrevió a subir sus fotos en su Facebook", acusó la monja. "También echó de las parroquias a los escoltas porque les exigía que se hicieran catecúmenos y se negó a acogerlos ya a dialogar con ellos".

Agregó: "Se enfrentó con el clero, y los curas que estaban a su lado por uno u otro motivo se fueron apartando".

"No. No se trata de una mujer seductora que le comió el coco", finalizó la religiosa. "Se trata de alguien débil psicológicamente que libre pero irresponsablemente fue tomando decisiones, y al que me consta -desde la Iglesia- se le ofreció todo tipo de ayuda para recuperar su salud mental y emocional".

