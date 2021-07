Otro derrumbe en Estados Unidos: cuatro heridos y una persona atrapada entre los escombros

Una persona se encontraba atrapada y varias resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en construcción en Washington, DC (EEUU, este), mientras que dos viviendas adyacentes fueron evacuadas, dijo el Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia.

"Colapso de edificio en calle Kennedy número 900. (Equipo de rescate de DC) Bravest está realizando una tarea de rescate activo para alcanzar y sacar a 1 trabajador atrapado. Hemos retirado a varios otros trabajadores que resultaron heridos y hemos evacuado 2 casas adyacentes", dijo el Departamento de Bomberos en su cuenta de Twitter.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7