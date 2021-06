"Nunca vi un derrumbe como éste", dice experto israelí sobre la torre que colapsó en Miami

“Nunca vi un derrumbe como éste”. Quien dice esto es Golan Vach, comandante de la unidad de rescate de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vach llegó a Miami con un equipo de quince profesionales para ayudar a la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del Champlain Towers South.

Unas 300 personas trabajan en la búsqueda de las 149 personas desaparecidas tras el derrumbe.

A horas de haber encontrado el martes a la víctima número 12, Golan Vach habló con el sitio de noticias Enlace Judío. “Fue un tipo de derrumbe que nunca vi antes, la estructura tuvo tres ‘colapsos’ diferentes: en el medio o interno, y dos laterales”, explicó este especialista. Vach trabajó en México en ocasión del terremoto de Puebla en 2017; en Minas Gerais (Brasil) cuando colapsó una represa que provocó un desastre humanitario en 2019 y ese mismo año, también en un terremoto en Albania; y en 2010 en el de Haití.

Por qué colapsó el edificio de Miami

Las Champlain Towers se construyeron en 1981, y en sus doce plantas se reparten 136 departamentos. La Torre Sur es la que se derrumbó y con ella 55 departamentos. Para dar una idea del escenario en el que los rescatistas locales, el del grupo Cadena –de México–, y el de las fuerzas de defensa de Israel trabajan, Golan Vach relató al sitio Enlace Judío, que en una pila de 10 metros de escombros están seis pisos de la torre que se derrumbó. También que, por suerte, hay "espacios" que formaron las huecos de los ascensores y escaleras donde los rescatistas trabajan.

Golan Vach, militar israelí hace 72 horas que está en Miami trabajando en los escombros de la torre.

Golan Vach fue muy cauto respecto de la suerte de las 149 personas que aún continúan desaparecidas. Su experiencia en este tipo de trabajo, explicó, lo obliga a no descartar nada. Por eso, tal como sucede en casos similares, además de ingenieros y expertos en rescate, su equipo incluye personas que tienen contacto con sobrevivientes y familiares para poder reconstruir la foto completa del lugar donde trabajan a diario. A su vez, en Israel, hay otro equipo de 20 personas que reciben la información y completan el círculo.

Derrumbe en Miami: un garaje inundado como posible causa del colapso

Ante la posibilidad de tormentas tropicales e incluso algún huracán y dado que estos días los rescatistas tuvieron que trabajar bajo la lluvia, es probable que sumen un nuevo equipo a los ocho existentes dada el empeoramiento de las cuestión climatológica. Hasta ahora, en total, trabajan en Champlain Towers unas 300 personas entres rescatistas, bomberos de Miami, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y los equipos de las fuerzas de defensa de Israel y México.

Vista de la torre Champlain que se derrumbó el jueves 24 de junio.

Mientras tanto, vecinos de las torres Norte y Este del Champlain Towers tuvieron reuniones con Charles Burkett, alcalde de Surfside preocupados por toda la situación y para que se hicieran inspecciones en las mismas. ¿Mi edificio es seguro?’”,dice Burkett que le preguntan. “En general, diría que por supuesto que sí lo seguro. Los edificios en Estados Unidos no se derrumban, ese es un fenómeno del tercer mundo, no del primer mundo. (…) Pero dado que Champlain Towers aparentemente fue construido por el mismo desarrollador, dado que el edificio probablemente fue construido con los mismos planos y los mismos materiales, no puedo decirle a la gente que es un edificio seguro”. Por eso, en las torres que Norte y Este se harán estudios para dar tranquilidad a sus ocupantes. Y para quienes se quedaron sin techo, hasta ayer, se había recaudado 1,9 millones de dólares para ayudarlos.

EI/FL