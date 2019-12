El plan de Brexit de Boris Johnson se aprobó en el parlamento británico

El acuerdo negociado por el primer ministro Boris Johnson, obtuvo este viernes 20 de diciembre una primera victoria decisiva en el Parlamento, gracias a la nueva mayoría conservadora que le garantiza una aprobación en enero, tras años de crisis, bloqueos y la renuncia de la exmandataria, Theresa May.

En una sesión extraordinaria ocho días después de las legislativas, la nueva Cámara de los Comunes aprobó la primera etapa del proyecto de ley, que debe traducir el Tratado de Retirada a la legislación británica. "Estamos un paso más cerca de conseguir que se realice el Brexit", publicó en Twitter Johnson tras la votación.

The second reading of the Withdrawal Agreement Bill has passed - which means we are one step closer to getting Brexit done 🇬🇧