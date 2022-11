El premio más grande de la historia en EEUU: ganó US$ 2040 millones en una lotería

Un afortunado jugador de California, Estados Unidos, se ganó 2040 millones de dólares en la lotería Powerball, según lo anunció este martes el sitio web oficial de este juego, lo que implicó un récord mundial.

Powerball, que vende sus boletos en casi todo el país, dijo que solo se identificó un ganador para este sorteo, con los números 10, 33, 41, 47, 56 y la Powerball roja fue 10.

"¡La Lotería de California produce su PRIMER multimillonario!", tuiteó la organización, señalando que el afortunado ganador compró el boleto en Altadena, al norte de Los Ángeles.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10



