Con el avance del conservadurismo y la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, comenzó a cobrar fuerza entre las mujeres el movimiento feminista 4B. Esta tendencia surgió como respuesta al incremento del acoso en redes sociales, con comentarios misóginos como “tu cuerpo, mi elección” o “vuelve a la cocina”, y se expandió rápidamente, en un contexto global donde la división ideológica de géneros se incrementa cada vez más.

Un gran sector de las mujeres estadounidenses aseguran que están furiosas y hartas después de que la mayoría de sus homólogos masculinos votaran por un candidato que fue encontrado responsable de abuso sexual y cuyo nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema condujo a la revocación de las protecciones nacionales del derecho al aborto, motivo por el que comenzó a resonar este nuevo movimiento feminista, según aseguró la CNN.

“Hemos suplicado y mendigado por la seguridad de los hombres y hemos hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer, y aún así nos odian”, sostuvo Ashli ​​Pollard, una mujer de 36 años de St. Louis. “Así que si nos van a odiar, entonces haremos lo que queramos”, enfatizó.

¿Qué es el movimiento 4B y cómo se originó?

El movimiento 4B surgió como una corriente feminista en Corea del Sur entre el año 2015 y 2016 en las comunidades digitales femeninas. Estas plataformas permitieron a mujeres jóvenes expresar su frustración ante las presiones sociales sobre la belleza hegemónica, el matrimonio y crianza, así como frente a la desigualdad de género que existe en el interior de la sociedad.

Las siglas de este movimiento es la abreviación de cuatro expresiones coreanas: bihon (no al matrimonio), bichulsan (no a la maternidad), biyeonae (no a las citas) y bisekseu (no al sexo). De esta manera, las participantes buscan construir un modelo de vida independiente que se aleje de las convenciones tradicionalmente impuestas, expresando resistencia al patriarcado mediante la renuncia a los roles tradicionales de esposa y madre.

El feminismo y la brecha de género fueron temas muy polémicos en Corea del Sur, no solo por la cantidad de femicidios y los altos niveles de violencia física y psicológica contra las mujeres, sino que también por las desventajas que sufren ante los ojos del sistema. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las mujeres del país cobran aproximadamente un tercio menos que los hombres y acceden a menos cargos de alto nivel.

Mientras la sociedad surcoreana se divide, la tasa de natalidad continúa cayendo rápidamente y se posiciona como una de las más bajas del mundo. En febrero de 2024, Statistics Korea publicó datos que mostraban que la tasa de natalidad general en 2023 fue de 0,72 hijos por mujer a lo largo de su vida, en comparación con 0,78 en 2022, la cifra más baja desde que se tiene registro; mientras que hubo 230 mil nacidos, lo que supone una caída de 19,2 mil (-7,7%) respecto al año anterior. Por esta razón, la baja tasa de natalidad fue declarada una emergencia nacional.

Caída de la tasa de natalidad en Corea del Sur. Fuente: Statistics Korea

Estados Unidos entre el avance conservador y el movimiento 4B

La crítica radical al patriarcado en el movimiento 4B resonó más allá de Corea del Sur y cada vez se expande por más países. En Estados Unidos, esta corriente feminista encontró un terreno fértil entre mujeres que, tras la anulación del derecho al aborto en varios estados y el aumento del acoso en línea por parte de sectores conservadores, comenzaron a cuestionar su relación con los hombres y con la sociedad en general.

Desde la derogación de Roe vs. Wade, la preocupación por la pérdida de derechos llevó a muchas de estas mujeres a explorar modelos de vida que no se centren en la maternidad o los vínculos con el género opuesto. En redes sociales, son muchas las publicaciones que promueven el rechazo a las relaciones heterosexuales y la maternidad como forma de protesta. Sin embargo, este movimiento es apoyado por mujeres de todas las orientaciones sexuales, quienes exploran opciones como la autogestión económica o la adopción de estilos de vida alejados de la convivencia con parejas masculinas.

Esta tendencia femisita surgió con fuerza después de que la victoria electoral de Donald Trump envalentonara a influencers conservadores y de comunidades online misóginas, que ven la victoria del republicano como un rechazo a los derechos reproductivos y a la igualdad de género, según el Institute for Strategic Dialogue (ISD), una organización sin fines de lucro que aboga por políticas de lucha contra el extremismo.

"La manosfera parece estar utilizando los resultados de las elecciones como una estructura habilitante para adoptar de forma más abierta y agresiva narrativas sobre el menoscabo de los derechos de las mujeres”, dijo ISD. Algunas frases como “tu cuerpo, mi elección”, promovida por el podcaster nacionalista blanco Nick Fuentes, resonaron en todo Internet, obteniendo fuertes críticas desde los sectores feministas y apoyo desde los más conservadores.

De acuerdo con ISD, la frase experimentó un aumento del 4.600% el 6 de noviembre -un día después de las elecciones-; mientras los mensajes que pedían la derogación de la 19ª Enmienda, que otorgó a las mujeres blancas el derecho a voto en EE.UU. hace aproximadamente un siglo, aumentaron un 663% en comparación con la semana anterior.

Un mundo polarizado: la brecha ideológica de género crece cada vez más

Las visiones polarizadas entre el movimiento 4b y los conservadores siguen una tendencia que desde hace años se puede ver en diferentes regiones. En países de todos los continentes se abrió una brecha ideológica entre los jóvenes y las jóvenes que no para de crecer y todo apunta a que en el futuro continuará esta tendencia, ya que los datos muestran que es difícil deshacerse de experiencias políticas formativas de las personas.

En Estados Unidos, los datos de la consultora Gallup muestran que, tras décadas en las que los sexos estaban distribuidos de forma más o menos igual entre las visiones del mundo liberales y conservadoras, las mujeres de entre 18 y 30 años son ahora 30 puntos porcentuales más liberales que sus contemporáneos masculinos, según informó Financial Times.

Brecha ideológica de género entre los jóvenes. Fuente: Financial Times.

Por otra parte, en Alemania también hay una brecha de 30 puntos entre los jóvenes cada vez más conservadores y las mujeres progresistas de su época, y en el Reino Unido la brecha es de 25 puntos. Fuera de Occidente, las divisiones son aún más marcadas. En Corea del Sur existe actualmente una enorme brecha entre hombres y mujeres jóvenes, y la situación es similar en China

Todo esto se ve exacerbado por el hecho de que la proliferación de teléfonos inteligentes y redes sociales significa que los hombres y mujeres jóvenes ahora habitan cada vez más espacios separados y experimentan culturas específicas, lo que genera burbujas ideológicas que exacerban esta polarización extrema.

