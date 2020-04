Quién es Dominic Raab, el "sobreviviente designado" del premier británico Boris Johnson

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, ya está reemplazando al primer ministro Boris Johnson mientras esté en terapia intensiva. Abogado euroescéptico, Raab fue una de las figuras más prominentes en el caótico y divisivo proceso de Brexit, finalmente realizado por Johnson a finales de enero gracias a una aplastante mayoría parlamentaria lograda en los comicios anticipados de diciembre.

Johnson fue trasladado a terapia intensiva debido a que sus síntomas de la COVID-19 se agravaron, informó hoy Downing Street. Johnson solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, sustituirlo, dijo un vocero de Downing Street. El primer ministro, de 55 años de edad, fue internado en el Hospital St. Thomas de Londres el domingo por la noche con "síntomas persistentes", 10 días después de haber dado positivo al coronavirus. El vocero dijo que el primer ministro fue trasladado por recomendación de su equipo médico y que está recibiendo "una atención excelente".

"Desde el domingo por la noche, el primer ministro ha estado bajo el cuidado de los médicos del Hospital St. Thomas en Londres, luego de ser internado con síntomas persistentes del coronavirus", se indicó en una declaración. "En el transcurso de la tarde, el estado del primer ministro empeoró y, por recomendación de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital", indicó la declaración. "El primer ministro está recibiendo una atención excelente y gracias a todo el personal del NHS (Servicio Nacional de Salud) por su arduo trabajo y dedicación", añadió.

Raab, de 46 años, había llegado al gobierno conservador de la mano de Theresa May, que en julio de 2018 le encargó gestionar la difícil salida británica de la Unión Europea tras la dimisión del anterior ministro para el Brexit, David Davis, su antiguo mentor. Sin embargo, cuatro meses después, este aficionado al kárate -disciplina en la que tiene cinturón negro- y al boxeo, asestó un duro golpe a la primera ministra dejando también el cargo. "Necesita usted un ministro del Brexit que pueda defender el acuerdo con convicción", le había dicho en su carta de dimisión en referencia al texto negociado con Bruselas, que para los euroescépticos como él era una rendición ante la UE.

"Duro y sensato"

Hijo de un judío checo que llegó a Gran Bretaña en 1938 a los 6 años como refugiado, Raab está casado con Erika Rey-Raab, una ejecutiva de márketing brasileña con la que tiene dos hijos, Peter y Joshua. Su padre murió de cáncer cuando Dominic tenía 12 años, y su madre lo crió en la Iglesia anglicana. Posteriormente, Dominic estudió derecho en la Universidad de Oxford y luego obtuvo un máster en la de Cambridge.

Fue abogado internacional de la firma legal Linklaters de Londres, antes de integrarse al ministerio de Relaciones Exteriores en 2000 como asesor. En 2003, fue destinado a La Haya para dirigir un equipo del Foreign Office dedicado a llevar a criminales de guerra ante la justicia, incluidos el serbio Slobodan Milosevic, el serbobosnio Radovan Karadzic y al liberiano Charles Taylor.

De 2006 a 2008 trabajó como jefe de personal de Davis cuando este era portavoz de Interior del Partido Conservador de May, entonces en la oposición. Davis, un reservista de las fuerzas especiales, aseguró que lo había contratado en parte por su disciplina de atleta. "Dominic es muy leal", dijo en 2014, según el Sunday Times, "es muy duro y sensato. No se deja intimidar, es claro de pensamiento. No puedes intimidarlo".

Raab entró en el Parlamento en 2010 ocupando el escaño de la muy conservadora circunscripción de Esher y Walton, al suroeste de Londres, y un año más tarde fue elegido el mejor diputado novel en los premios políticos de la revista The Spectator. En 2015, fue nombrado secretario de Estado de Libertades Civiles, pero perdió el puesto con la dimisión de David Cameron por el resultado del referéndum de 2016 sobre la UE, en el que el joven político hizo campaña a favor del Brexit.

En 2017, May lo recuperó para puestos secundarios en el gobierno y en julio lo ascendió a uno de los puestos más temidos en Londres, ministro para el Brexit. Este intensa experiencia profesional lo convirtió en uno de los candidatos contemplados para suceder un día a la debilitada May como líder del Partido Conservador británico y tal vez primer ministro.

Ahora, llega a las riendas del poder, aunque sea de forma interina, empujado por el coronavirus que llevó a Johnson a ser internado. Para el domingo por la tarde, un total de 5.373 personas hospitalizadas por dar positivo al coronavirus habían perdido la vida en Reino Unido, un aumento de 439, dijo el Departamento de Salud y Asistencia Social. Para el lunes, el número de casos confirmados en el país era de 51.608, un alza de 3.802 en 24 horas.

