Coronavirus: qué se sabe del estado de salud de Boris Johnson

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, enfermo de coronavirus desde hace diez días y recientemente hospitalizado, tuvo que ser transferido el lunes a terapia intensiva y será reemplazado por el canciller Dominic Raab a la cabeza del gobierno británico mientras sea necesario.

"Durante la tarde, la salud del primer ministro se deterioró y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital", afirmó un vocero oficial.

Johnson "ha pedido al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien es primer secretario de Estado, que lo reemplace en lo que sea necesario", agregó.

El líder conservador, de 55 años, que tras ser ingresado en el hospital St. Thomas de Londres para unas "pruebas" había estado tuiteando el lunes que tenía "buen ánimo", permanecía consciente pero, según los medios The Times, DailyMail, The Sun y Mirror, estaría suministrandose oxígeno mediante un respirador.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.