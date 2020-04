Coronavirus: Boris Johnson fue trasladado a terapia intensiva

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, continuaba internado este lunes 6 de abril, y en las últimas horas fue trasladado a terapia intensiva porque sus síntomas empeoraron, según confirmaron fuentes oficiales. Será el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien lo sustituirá en sus funciones cuando sea necesario.

Uno de sus voceros declaró que "desde el domingo por la noche, el primer ministro ha estado bajo el cuidado de médicos en el Hospital St Thomas ', en Londres, luego de ser ingresado con síntomas persistentes de coronavirus. "En el transcurso de esta tarde, la condición del primer ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital", señaló.

En esa línea, aseguró que "el primer ministro está recibiendo una atención excelente y agradece a todo el personal del NHS por su arduo trabajo y dedicación".

Coronavirus: Boris Johnson fue internado porque sigue con fiebre

Johnson estaba internado desde el domingo, cuando fue hospitalizado por continuar con síntomas persistentes de coronavirus, como tos y fiebre. Pese a las versiones de medios internacionales de que durante la noche habría sido asistido con un respirador, sus voceros negaron en principio esa información e insistieron en que tenía "buen ánimo" y continuaba al mando del gobierno pese a la enfermedad.

Sin embargo, algunos medios señalaban que el estado del mandatario era de mayor gravedad de la que dejaban trascender desde el gobierno, y que habría recibido oxígeno. Según el diario The Guardian, "estaba más gravemente enfermo de lo que él o sus funcionarios estaban dispuestos a admitir" y fue visitado por médicos preocupados por su respiración.

De acuerdo a la versión oficial en horas de la mañana, Johnson "pasó una noche tranquila en el hospital St Thomas de Londres y tiene buen ánimo", dijo hoy un vocero de Downing Street. "Permanece en el hospital bajo observación", agregó, desmintiendo que se le hubiese aplicado un respirador, pero no que se le esté administrando oxígeno.

El líder conservador, de 55 años, anunció el 27 de marzo que había dado positivo al test de covid-19 y permanecería siete días en aislamiento en su departamento, pero ese periodo se extendió debido a que continuó con síntomas. Desde que dio a conocer que estaba enfermo, continuó con su agenda de actividades desde el aislamiento.

"Muchos con #COVID19 se han visto derribados por la fatiga y la fiebre y han aprovechado el aislamiento para dormir y recuperarse. Boris ha arriesgado su salud y trabajado cada día en nuestro nombre para liderar la batalla contra este vil virus", tuiteó la secretaria de Estado de Salud, Nadine Dorries, primer miembro del gobierno británico que contrajo la enfermedad a principios de marzo.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.