Renunció el CEO y cofundador de Twitter: "La empresa está lista para desprenderse de sus fundadores"

Twitter anunció este lunes 29 de noviembre que Jack Dorsey, su director general y cofundador, deja inmediatamente su cargo y será reemplazado por el responsable técnico del grupo, Parag Agrawal.

“No estoy seguro que si alguien se enteró pero, renuncié a Twitter”, publicó el propio Dorsey en su cuenta oficial pasado el mediodía.

"Decidí dejar Twitter porque pienso que la firma está lista para desprenderse de sus fundadores", dijo Jack en el comunicado donde detalló los argumentos de su decisión.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl