El viernes en el Salón Oval de la Casa Blanca estadounidense ocurrió un hecho inédito y que captó la atención internacional. Se trató de una disputa verbal entre el anfitrión, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodimir Zelenski. Entre muchos dardos, el republicano le reprochó que se estaba poniendo en una "muy mala posición" y le dijo que "no tienen las cartas" en la mano para seguir llevando adelante la disputa con Rusia, que invadió el país en febrero del 2022. Desde entonces se encuentran en guerra. En el gobierno de Vladimir Putin calificaron como "fracaso" el viaje de Zelenski y se regodearon por lo sucedido.

"Por primera vez Trump le dijo la verdad a la cara al payaso de la cocaína: el régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial", sostuvo en duros términos el expresidente ruso Dmitri Medveded en Telegram.

Sin ningún tipo de diplomacia, el exjefe de estado continuó: "Y el cerdo desagradecido recibió una sonora cachetada de los dueños de la porquería (...) No es suficiente, debemos detener la ayuda militar a la maquinaria nazi".

"La visita del jefe del régimen neonazi, V. Zelensky, a Washington el 28 de febrero es un completo fracaso político y diplomático del régimen de Kiev", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en un comunicado.

La funcionaria se contuvo menos en el canal local Soloviov Live, donde expresó: "La forma en que Trump y Vance se contuvieron y no le dieron en la cara es un milagro de resistencia".

Fue el vicepresidente JD Vance quien encendió la mecha cuando acusó a Zelensky de no estar "agradecido" por el apoyo de Estados Unidos cuando el líder ucraniano cuestionó sus llamados a la "diplomacia" con Moscú. "Creo que es una falta de respeto por su parte venir a la Oficina Oval y litigar esto frente a los medios estadounidenses", dijo Vance, sentado cerca de los dos líderes.

Rusia elogió a Estados Unidos por su "postura más equilibrada" y abre la puerta a cooperar en la extracción de tierras raras

A medida que subía la temperatura, Zelensky se cruzó de brazos y le preguntó a Vance si alguna vez había estado en Ucrania, lo que provocó que el vicepresidente acusara airadamente a Zelensky de liderar "giras de propaganda". Pero luego fue el turno de Trump de involucrarse. Cuando Zelensky dijo que a pesar de estar a un océano de distancia de Europa "lo sentirán en el futuro" si no ayudan a Kiev, Trump se indignó. "No nos digan lo que vamos a sentir", dijo Trump alzando la voz. No hubo vuelta atrás: el republicano entonces lo culpó de estar fogoneando una Tercera Guerra Mundial.

En Rusia ruegan por el fin del conflicto con Ucrania

En Moscú, rusos que fueron entrevistados por AFP tomaron con satisfacción el enfrentamiento de Trump con Zelensky. "Hablando francamente, fue muy agradable que recibiera semejante reprimenda en la Casa Blanca", dijo Galina Tolstykh, trabajadora de la guardería.

"Fue algo muy extraño y muy poco halagador para Zelensky como presidente", dijo Fyodor, un camarero de 20 años. "Me parece que ésta no es la manera como debe comportarse un presidente de un país", agregó.

"El propio Trump ha dicho algo muy cierto: Ucrania no tiene cartas ganadoras en sus manos", afirmó Fyodor. "A excepción de firmar un acuerdo de paz y un acuerdo de alto el fuego en general, no tienen muchas opciones".

"En general, todo el mundo está harto de esta guerra, no sólo Rusia, sino el mundo entero", afirma el psicólogo Marchel, de 56 años.

El enfrentamiento entre Trump y Zelensky dejó a muchos en Europa atónitos y los líderes europeos se apresuraron a salir en defensa del ucraniano. "Europa probablemente apenas está empezando a reconocer la situación en la que se encuentra, en términos de perspectivas a mediano y largo plazo sin el paraguas estadounidense", dijo a la AFP el analista político ruso Konstantin Kalachev.

"Hasta ahora está claro que sólo gana Vladimir Putin. En este contexto de disputas, parece una roca", añadió. "Pero, por otro lado, si hablamos de perspectivas a medio y largo plazo, Rusia también sale perdiendo. Si se llegase ahora al mismo acuerdo, el camino hacia la paz sería más corto", afirmó.

Rusia afirmó haber tomado posesión de dos nuevos pueblos en el este de Ucrania

Moscú dijo este sábado que había tomado dos aldeas más en el este de Ucrania, mientras que funcionarios de Kiev manifestaron que los ataques rusos habían matado a una persona y herido a 19.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían capturado Sudne y Burlatske en el sur de la región oriental de Donetsk. Se encuentran cerca de la ciudad de Velyka Novosilka, que fue tomada por el ejército ruso a finales de enero.

Crece la lista de muertes misteriosas en Rusia: dos coroneles cayeron desde ventanas de pisos superiores

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia había lanzado 154 drones durante la noche, de los cuales 103 fueron derribados y 51 desaparecieron del radar sin causar daños ni víctimas.

Sin embargo, las autoridades regionales ucranianas informaron de un muerto y varios heridos. En la región sureña de Odesa, una persona murió y tres resultaron heridas, según los fiscales ucranianos.

Doce personas resultaron heridas en la región nororiental de Járkov y otras dos en la región meridional de Jersón dijeron las autoridades locales.

Otros dos resultaron heridos en el centro ferroviario y minero de Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas están ganando terreno y amenazando este centro logístico clave para las tropas ucranianas. En la parte de Kherson controlada por Rusia, un bombardeo ucraniano mató a tres personas, dijo el gobernador instalado por Moscú.

