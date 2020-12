Ahora sí: Rusia anuncia que Vladimir Putin se dará la Sputnik V contra el Covid

El portavoz de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, anunció este domingo 27 de diciembre que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vacunará con la Sputnik V contra el coronavirus, tras la autorización del uso de la vacuna en personas mayores de 60 años.

Hace una semana, Putin había dicho que por el momento no se iba a vacunar, porque la Sputnik V todavía no estaba aprobada para mayores de 60. La limitación había sido impuesta por diversos especialistas quienes le aconsejaron no inocularse hasta nuevo aviso. “Lo haré sin falta cuando sea posible” remarcó el líder asiático en aquella ocasión. Esas declaraciones generaron revuelo en Argentina, donde 300 mil dosis de esa vacuna llegaron el 24 de diciembre. Muchos aprovecharon lo dicho por el líder ruso para cuestionar las consecuencias de la Sputnik V.

Sin embargo, el pasado sábado 26 de diciembre, las autoridades sanitarias rusas dieron luz verde para la aplicación del antídoto en personas mayores a los 60 años. Asimismo, se ratificó que la vacuna no implica ningún riesgo para personas de aquel grupo etario.

Acto seguido, y en diálogo con el canal Rusia 1, Peskov indicó que Vladimir Putin “dijo que se vacunará” y que ya “tomó esa decisión”. Sin embargo, no precisó todavía detalles respecto del momento en el que la inoculación sucederá. Katerina Tíjonova, una de las hijas del mandatario, se ofreció también como voluntaria a recibir el antídoto.

En la actualidad, el preparado elaborada por los laboratorios rusos mostró tener una eficacia mayor al 90% en personas mayores, según informó el Fondo de Inversiones Directas. Aun así, resaltó que los anticuerpos no tienen la misma facilidad de reproducción en ancianos o personas con diversas patologías o adicciones. No evidenciaron efectos secundarios evidentes.

La Sputnik V comenzó a ser utilizada masivamente el 15 de diciembre, siendo aplicada en personas de entre 18 y 60 años. Argentina es el primer país en adquirir y distribuir la vacuna rusa. El 23 de diciembre recibió un avión de Aerolíneas Argentinas (AA), proveniente de Moscú, con el primer lote.

