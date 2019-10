Se comió a su propio caballo y ahora la amenazan por las redes sociales

Una jineta noruega fue el centro de críticas en redes sociales luego de que contara por la misma vía que se comió a su propio caballo. Por el hecho, muchos usuarios comenzaron a acusarla por crueldad animal y la amenazaron de muerte.

Pia Olden, de 18 años, decidió postear en su perfil de Facebook un homenaje a su caballo, Drifting Speed, a quien debió sacrificar debido a una enfermedad en 2018. Para ello no se le ocurrió mejor idea que freezar la carne del animal y luego comérsela. Además, aseguró que era la más rica que había probado en su vida.

"Es un poco extraño comerme a mi propio caballo, pero mi corazón de chef decía que debía hacerlo“, relató en una publicación en donde compartió las fotos que ilustraban sus palabras. “Si voy a comer carne de caballo, que sea la del mío“, reveló la chica que además, estudia gastronomía.

La joven de 18 años escribió un posteo en Facebook donde contó lo que hizo con la carne del animal, y además, compartió fotos. Foto: Facebook Pía Olden

Las críticas hacia lo que había hecho la joven no tardaron en inundar la red. “¡Dios mío, no tengo palabras! ¡Esto es realmente algo horrible de hacer, probablemente no te comas a tu mejor amigo!“, fue uno de los tantos comentarios que recibió.

Ante la ola de insultos y amenazas que recibió, Olden decidió dar una entrevista para explicar lo ocurrido. “Algunos han contestado diciendo que merezco ser asesinada por comerme a mi propio caballo. Otra persona escribió que debería perder el derecho a tener animales”, manifestó en declaraciones al sitio de noticias Dadblaget.

Asimismo sostuvo que esa fue la manera con la que quiso honrar a su caballo, al argumentar: “Es peor que la carne sea enterrada y devorada por los gusanos". En ese sentido, la chica proveniente de una familia de agricultores de Trondelag, en el centro de Noruega, manifestó: “Los que respondieron con más fuerza son las jinetes que tienen un caballo. Para ellos, comer un caballo es como comerse a un miembro de la familia“.

“Creo que nadie debería controlar lo que hago. La carne de caballo es comestible, y cuando sacrificaron al mío, pensé que comérmelo era lo correcto. Es la mejor carne que he probado nunca“, concluyó en su defensa.

