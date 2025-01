Espías surcoreanos aseguran que Corea del Norte presiona a sus soldados en Ucrania para suicidarse antes de ser capturados

Un nuevo informe de la inteligencia surcoreana reveló una situación crítica referida al ejército de Kim Jong-un. Pero también, y más importante aún, perturbadora. Sus reportes indican que Corea del Norte presiona a sus soldados enviados a combatir en el frente de Ucrania “a que se suiciden” antes de ser capturados, como estrategia para evitar que hablen y divulguen información.

El dato, publicado por el diario El País, de España, indicó que 300 militares de la nación comandada por Jong-Un murieron y otros 2.700 resultados heridos durante los enfrentamientos. Fue información que otorgó el diputado Lee Seong-kweun, del Partido del Poder Popular, luego de una reunión del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) surcoreano con diputados de la comisión parlamentaria de inteligencia. Todo esto fue en un entorno cerrado, sin prensa ni declaraciones públicas.

Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae

Todo esto ocurre en el contexto de la guerra librada entre Ucrania y Rusia desde febrero de 2022. A lo largo de estos casi tres años, el presidente Volodimir Zelenski solicitó ayuda internacional para poder hacer frente a la poderosa maquinaria del Kremlin, motivo por el que recibió no sólo equipos, sino cuantiosas sumas de dinero.

Ahora fue el turno del mandatario Vladimir Putin quien, tras algunos meses de negociación, pactó el envío de efectivos norcoreanos para que lo asistan en la contienda. Y el líder del país asiático respondió a las demandas con la entrega de 10.000 soldados, según estiman las autoridades norteamericanas y surcoreanas.

En las últimas semanas, el gobierno de Zelenski capturó a dos uniformados norcoreanos en la región occidental rusa de Kursk. A partir de allí, los servicios de inteligencia ucranianos (SBU), publicaron la imagen de ambos, donde se los veía heridos y vendados. Uno de ellos yacía tumbado en la cama; el otro era incapaz de hablar. Posteriormente, se los trasladó a Kiev para su interrogatorio.

Uno de los prisioneros norcoreanos

Luego de intentar hablar con los soldados norcoreanos, los Servicios de Inteligencia de Corea del sur manifestaron que estos “no expresaron ninguna petición de reasentamiento en su nación”. Esto surgió en la última reunión informativa que se celebró en la Asamblea Nacional de la nación del sur.

Sin embrago, el mandatario Zelenski celebró que se haya capturado a los soldados: “Esa tarea no fue fácil: normalmente, los rusos y otros militares de Corea del Norte rematan a sus heridos y hacen todo lo posible para garantizar que no haya pruebas de la participación de otro Estado en la guerra contra Ucrania”.

No es la primera vez que el ejército de Zelenski captura uniformados del bando contrario: Ya había pasado con otro en diciembre. La diferencia es que, en aquella ocasión, éste se encontraba muy malherido y murió al poco tiempo.

Los soldados que Corea del Norte desplegó para combatir a la par de Rusia pertenecen a su unidad “Tormenta”, fuerzas especiales que se encuentran entre las mejor entrenadas del ejército.

El problema, sin embargo, es que su preparación no estuvo bien enfocada: no contaban con el conocimiento necesario sobre ataques con drones y trincheras. Y por sobre todo: no participan en una contienda internacional desde que enviaron efectivos entre 1964 y 1973 a la guerra de Vietnam (1955-1975). Su implicación en la guerra de Ucrania está ofreciendo la primera prueba directa de sus capacidades militares en décadas

En plena guerra, Volodomir Zelenski celebra Jánuca con el candelabro que le regaló Javier Milei

“Una guerra de la que saben poco”

Tras la captura de los soldados norcoreanos en el frente de combate, el presidente de Ucrania difundió un video del interrogatorio de dos soldados, el cual revelaba que sabían no tenían demasiado conocimiento sobre la guerra a la que fueron enviados a luchar.

El problema es que las fuerzas especiales de Corea del Norte se entrenaron principalmente para misiones de francotiradores, guerra urbana e infiltraciones por mar, aire y a través de montañas de Corea. Sin embargo, no se capacitaron con respecto a drones y trincheras, ambos elementos más que protagonistas en el conflicto bélico actual.

El posteo de Zelenski

En el video compartido por el mandatario, se escucha cómo uno de los capturados afirma no saber dónde luchaba cuando lo enviaron desde su patria a la primera línea de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, cuando se le preguntó si sus padres sabían dónde estaba, el otro soldado norcoreano negó con la cabeza.

El video de tres minutos muestra a un funcionario ucraniano interrogando a los prisioneros de guerra con la ayuda de un intérprete. Las autoridades ucranianas anunciaron su captura el sábado, afirmando que eran los primeros soldados norcoreanos capturados con vida. Posteriormente, Zelenski se ofreció a intercambiarlos por prisioneros de guerra ucranianos retenidos en Rusia.

