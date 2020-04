Takahiro Nakamae: "En Japón perseguimos las cadenas de contagio y reaccionamos rápido"

por Leandro Dario

Japón lidió con éxito en el inicio del brote de coronavirus, pero en las últimas horas registró un aumento de contagios, totalizando más de 10 mil infectados y 171 muertes. Desde el inicio de la pandemia, Tokio aplicó un “testeo estratégico”, que contrastó con el “masivo” que impulsaban otros países, erigiéndose en un modelo original en todo el mundo.

En entrevista exclusiva con PERFIL, el embajador japonés en la Argentina, Takahiro Nakamae, aseguró que esa estrategia permitió “reducir la cantidad de personas a testear para conseguir resultados con más certezas”, mientras el Estado aumentaba su capacidad para hacer más análisis.

Sin embargo, la propagación reciente de casos llevó al gobierno de Shinzo Abe a declarar el estado de emergencia en todo el país. “La lucha contra esta pandemia nos exige ir tomando medidas acordes a la evolución epidemiológica de cada momento”, explica Nakamae.

-¿Por qué Asia lidió mejor que Occidente en el combate al coronavirus?

-El hecho de que en Japón la propagación del contagio haya estado relativamente controlada ha sido gracias a que hemos podido perseguir las cadenas de contagio reaccionando rápido y llevando a cabo estudios necesarios para detectar los grupos o focos infecciosos de manera temprana. Así redujimos la cantidad de personas a testear, mientras aumentábamos la capacidad para hacerlo. En esto ha jugado un rol importante el Equipo para Medidas Contra el Coronavirus formado por expertos y establecido bajo el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, que ha detectado rápidamente la generación de grupos o focos infecciosos, recolectando y analizando datos y estudiando contramedidas, en colaboración con los gobiernos locales. Ahora se ha incrementado el número de casos de infectados cuyo origen de contagio es desconocido, por lo que el Gobierno de Japón se propuso como objetivo reducir en un 80% el contacto entre personas a través de la declaración del estado de emergencia.

No estoy en condiciones de hacer comentarios sobre otros países de Asia, pero no hay magia en lo que respecta a la propagación de la infección. Es muy importante seguir respetando las medidas tomadas en todo el mundo, como la temprana detección y aislamiento de aquellos que contrajeron la enfermedad, además de evitar que el paciente entre en contacto con otras personas.

-El equipo que asesora al premier Abe alertó que podría haber 420 mil muertos por coronavirus en Japón. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para evitarlo?

-El gobierno ha declarado el 7 de abril el estado de emergencia en las 7 prefecturas que incluyen grandes ciudades como Tokio y Osaka, y luego, el 16 de abril, lo expandió a todo el país, solicitando a la población que limitara sus salidas. Asimismo, se ha reforzado la vigilancia y se ha aumentado la capacidad del sistema de salud. Para evitar una mayor propagación de la infección, se suspendieron las actividades en las escuelas primarias, secundarias y la mayoría de las universidades, se pospusieron o redujeron los eventos masivos, se solicitó a las empresas ampliar la modalidad de trabajo con horarios por turnos o desde la casa, y en las clínicas médicas se introdujeron las consultas online para atender a nuevos pacientes. También se reforzaron el control de inmigración y cuarentena a todas las personas que ingresan al país.

El cálculo de los 420 mil muertos se basa en la hipótesis de que el gobierno japonés no tomara ninguna medida frente a la pandemia, cuyo caso no corresponde a lo que está aconteciendo. Esa afirmación fue parte de una tesis académica esbozada por un especialista de la comisión asesora del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón, pero no representa una posición oficial del mismo.

-Donald Trump anunció que Estados Unidos no aportará más dinero a la Organización Mundial de la Salud (OMS). ¿Está Japón dispuesto a dar más financiamiento a esa organización?

-Esta enfermedad no es un problema que pueda resolver un solo país, sino que es un desafío de escala mundial donde no puede faltar la cooperación. Como expresó el primer ministro durante las videoconferencias de los líderes del G7, la comunidad internacional debe luchar contra esta enfermedad bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud. Japón valora la actividad de la OMS. El 30 de marzo, el Primer Ministro Abe y el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, mantuvieron una conversación telefónica. En ella, el premier, luego de expresarle su respeto al Director General Tedros por llevar la delantera en esta batalla contra el coronavirus y por su lucha de todos los días, ratificó su voluntad de seguir cooperando estrechamente en el intercambio de información. Japón mira con expectativa las iniciativas de la OMS en el desarrollo de una vacuna y una cura, que son la columna principal de las medidas contra el nuevo coronavirus.

Nuestro país apoya económicamente a la OMS. Liderando la comunidad internacional, el 10 de marzo hemos decidido contribuir con 5.060 millones de yenes (aproximadamente 46 millones de dólares) al Plan Estratégico de Preparación y Respuesta Frente al Nuevo Coronavirus de la OMS para apoyar a los países en vías de desarrollo con sistemas de salud vulnerables y con un número creciente de infectados.

-¿En qué consiste la cooperación entre Argentina y Japón para enfrentar la pandemia? ¿Se ha comunicado el Gobierno argentino para pedir asistencia?

-Argentina y Japón cuentan con una historia de amistad de más de 120 años y son socios estratégicos que comparten los mismos valores. Nuestra asociación estratégica se fortaleció notablemente en los últimos dos años, siendo Argentina y Japón presidentes del G20 en 2018 y 2019, respectivamente. El 26 de marzo se celebró la Cumbre Extraordinaria del G20 mediante videoconferencia, donde los mandatarios de ambos países intercambiaron opiniones y visiones junto con otros líderes sobre la situación actual y las medidas a tomar con respecto al coronavirus. En término bilateral, actualmente estamos en comunicación con las autoridades tanto nacionales como locales, identificando las necesidades existentes para hacer frente a esta situación generada por la propagación del virus.

Por otra parte, el 7 de abril, Japón aprobó un proyecto de presupuesto suplementario como medida económica de emergencia. Aunque está prevista una modificación sobre algunos aspectos del proyecto, se incluye un presupuesto de 84 mil millones de yenes (780 millones de dólares) destinados a los países en desarrollo de todo el mundo, incluyendo América Latina. A través de nuestra asistencia bilateral financiera no reembolsable o a través de nuestra contribución a los organismos internacionales como UNICEF o UNDP, realizaremos la asistencia a cada país, además de ofrecer suministros.

“Recibimos con alegría que haya una conversación fluida con el FMI”

El embajador de Japón en la Argentina, Takahiro Nakamae, también se refirió a la renegociación de la deuda llevada adelante por el gobierno de Alberto Fernández. “Con respecto al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, las autoridades argentinas están armando un nuevo programa junto con el FMI. Recibimos con alegría el hecho de que se esté dando una conversación fluida entre ambas partes”, afirmó a PERFIL. "Tengo esperanza en que la negociación con los acreedores será exitosa y que la futura evolución de este tema será favorable”, agregó el diplomático.