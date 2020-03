Tormenta en Tailandia: la cuarentena de lujo del rey con un harén de veinte mujeres

por Darío Silva D'Andrea

En Tailandia, donde criticar al rey, a la familia real y a la monarquía puede costar 15 años de cárcel a cualquier persona, se desató una inusitada ola de críticas hacia el propio monarca, que se encuentra refugiado en Europa mientras el país soporta la crisis del coronavirus. La furia se desató después de que la prensa alemana revelara que Maha Vajiralongkorn se autoaisló en un hotel-spa de lujo en la ciudad turística alpina de Garmisch-Partenkirchen (Suiza) con un harén de 20 mujeres en un momento en que su país cuenta con más de 1.500 infectados por coronavirus y vio morir a 9 personas.

La revista alemana Bild reveló que, a pesar del hecho de que los hoteles europeos y las casas de huéspedes están cerrados debido al brote de coronavirus, el rey de 67 años –también conocido como Rama X– reservó todas las habitaciones del lujoso Grand Hotel Sonnenbichl para hospedarse con una veintena de mujeres y numerosos sirvientes. Después del "permiso especial" otorgado por las autoridades del distrito suizo, el hotel organizó la recepción para el rey y su numeroso séquito, aunque no está claro si la reina consorte, Suthida, están en el hotel.

¿Para qué necesitamos un rey?

El gobierno local hizo una excepción para el Grand Hotel Sonnenbichl porque “los huéspedes son un grupo único y homogéneo de personas sin fluctuaciones”, según explicaron, y las noticias sobre esta cuarentena de lujo provocaron una inesperada reacción pública. Así, miles de tailandeses enojados expresaron sus críticas en Twitter y Facebook con la etiqueta “¿Para qué necesitamos un rey?”, arriesgándose a ser detenidos por la policía, de acuerdo con la draconiana ley de lesa majestad, que exige una pena de prisión para cualquiera que insulte o critique a la monarquía.

El vendaval de críticas hacia el rey surgió después de que un profesor exiliado en Francia, Somsak Jeamteerasakul, publicara en Twitter que Vajiralongkorn estaba “aburrido” en Alemania y había viajado en su avión privado desde Munich a Hamburgo en medio de la pandemia. “Vajiralongkorn dejará que los tailandeses se preocupen por el virus. Incluso Alemania está preocupada por el virus, pero no es asunto suyo”, escribió Jeamteerasakul. Los usuarios, que compartieron unas polémicas fotos del rey en camiseta de tirantes y con tatuajes, acusaron al poderoso monarca de no preocuparse por los afectados del coronavirus. El gobierno de tintes militares y adepto al rey, no respondió a las noticias, pero anunció la donación por parte del rey de equipamiento para luchar contra el Covid-19.