Trump arremete contra la prensa, los "jueces politizados" e insiste con meter mano en la Franja de Gaza

Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos hace menos de un mes y, desde entonces, no ha dejado tema sin polemizar. Este martes arremetió contra la prensa, los "jueces politizados" que obstaculizan sus decisiones e insistió con su idea de desplazar a la población palestina y colocar la Franja de Gaza bajo "autoridad estadounidense".

Trump sorprendió al mundo anunciando la semana pasada una propuesta para que Estados Unidos tome "el control" de Gaza con el fin de reconstruir el territorio devastado por la guerra. Se trata según él de reubicar a los palestinos en otros lugares, sin un plan para que regresen, y convertir el territorio en "una Riviera de Oriente Medio".

"No tenemos que comprar. Vamos a tener Gaza", dijo hoy el mandatario. "Vamos a tomarla, vamos a mantenerla, vamos a apreciarla". Pero Trump, que hizo fortuna como magnate inmobiliario, negó categóricamente que quiera desarrollar personalmente propiedades en Gaza. "No. He tenido una gran carrera en el sector inmobiliario", recordó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump afirmó este martes que no se dejará detener por jueces "politizados"

Mientras que Egipto prevé "presentar una visión global para la reconstrucción" de la Franja de Gaza que garantizaría que su población pueda seguir viviendo allí, el rey de Jordania, quien lidera la oposición de las naciones árabes al plan de toma de poder del presidente estadounidense, le dijo a Trump que Egipto estaba trabajando en un plan sobre cómo los países de la región podrían "trabajar" con Trump en su sorprendente propuesta.

El monarca jordano también pareció ofrecer un incentivo a Trump, quien el día anterior planteó la posibilidad de detener la ayuda estadounidense a Jordania si el país no aceptaba refugiados. "Una de las cosas que podemos hacer de inmediato es acoger a 2.000 niños con cáncer que se encuentran en un estado muy grave. Eso es posible", dijo Abdullah II. Trump respondió que eso sería "realmente un gesto hermoso".

Sin embargo, el líder reiteró “la firme posición de Jordania contra el desplazamiento de los palestinos en Gaza y Cisjordania. Esta es la posición árabe unificada. Reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos y abordar la terrible situación humanitaria debe ser la prioridad para todos”. La reunión se produjo en un momento en que el alto el fuego en Gaza parece cada vez más frágil, después de que Trump advirtiera el lunes que "se desataría el infierno" si Hamás no libera a todos los rehenes antes del sábado.

Trump, a lo Mirtha: arremetió contra los jueces que obstaculizan sus decisiones por estar “muy politizados”

El regreso al poder de Trump no ha provocado manifestaciones multitudinarias de sus opositores y de los demócratas, minoritarios en el Congreso. Por el momento han tenido dificultades para responder al flujo incesante de decretos y declaraciones estruendosas. Son los tribunales, movilizados por asociaciones y sindicatos, y los fiscales demócratas los protagonistas de la contestación contra el millonario de 78 años.

Los jueces bloquearon por vía de urgencia varias decisiones del presidente republicano, determinado a extender su poder tanto como sea posible. Pero el tiempo de los jueces no es el de los políticos, especialmente frente a Trump, quien imprimió a sus primeras semanas de mandato un ritmo frenético.

En este sentido, Trump afirmó este martes que no se dejará detener por jueces "politizados" ante el bloqueo de algunas de sus decisiones en los juzgados, en plena tormenta de equilibrio de poderes en Estados Unidos. "Queremos desenmascarar la corrupción, y parece difícil de creer que un juez pueda decir: 'No queremos que hagas eso'", declaró en la Casa Blanca.

Donald Trump suspendió una ley contra sobornos en el extranjero: la medida beneficia a argentinos corruptos

"Siempre respeto las decisiones de los tribunales, y después tengo que apelar", agregó Trump, un comentario seguido de una amenaza apenas velada. "Quizás deberíamos prestar atención a los jueces, porque es muy grave", dijo a periodistas en el despacho oval.

Más temprano, el presidente se indignó en su red Truth Social contra aquellos a quienes calificó de "jueces muy politizados", que intentan "detenerlo". "La democracia en Estados Unidos va camino de ser destruida por un golpe de Estado judicial", sumó en X su aliado, el millonario Elon Musk, encargado de recortar el gasto público.

El lunes, por primera vez desde su investidura, un juez federal acusó a la administración Trump de ignorar una decisión judicial al mantener un congelamiento muy criticado de los fondos federales, a pesar de que le habían ordenado la reanudación de los pagos. Queda por ver hasta dónde llegará Trump en sus críticas al delicado equilibrio establecido por la Constitución entre el poder legislativo, el ejecutivo y la autoridad judicial.

Trump se posiciona contra la libertad de prensa: “Alarmante castigo al periodismo independiente”

La agencia de noticias estadounidense Associated Press denunció este martes que su periodista acreditado en la Casa Blanca fue excluido de un acto con el presidente Donald Trump debido a la negativa de la agencia de escribir "golfo de América" en vez de "golfo de México", como el magnate decidió en enero por decreto.

Después de asumir el cargo el pasado 20 de enero, Trump declaró que el golfo de México pasaría a llamarse "golfo de América". Hasta entonces Estados Unidos y México lo conocían como golfo de México. Trump alega que la medida es crucial para la producción de petróleo y la pesca en Estados Unidos y "un destino favorito para el turismo y las actividades recreativas estadounidenses".

"La Casa Blanca nos informó que si AP no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que renombra el golfo de México como el Golfo de América, la AP sería excluida de acceder a un acto en el despacho oval", escribió la editora ejecutiva de la agencia, Julie Pace.

El Papa criticó a Trump por las deportaciones masivas y Estados Unidos le dijo que se meta en sus asuntos

"Esta tarde, el periodista de la AP fue bloqueado para asistir a la firma de una orden ejecutiva", informó Pace en un comunicado y consideró "alarmante que la administración Trump castigue a la AP por su periodismo independiente". Esto "no solo impide gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que claramente viola la Primera Enmienda", opinó.

En una nota de estilo difundida en enero, la AP afirma que el decreto de Trump "solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos". "México, al igual que otros países y organismos internacionales, no tiene que reconocer el cambio de nombre", estimó la AP y recordó que se llama "golfo de México" desde hace más de 400 años.

"La Associated Press se referirá a él por su nombre original, pero reconoce el nuevo nombre elegido por Trump", recalca la agencia de noticias. "Como una agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, la AP debe asegurarse de que los nombres de los lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", aclararon.

Trump también firmó un decreto que cambia el nombre originario de la montaña más alta de América del Norte, Denali en Alaska, a Monte McKinley, en homenaje al 25º presidente de Estados Unidos. La AP acordó llamarla Monte McKinley porque "se encuentra únicamente en Estados Unidos y, como presidente, Trump tiene la autoridad para cambiar los nombres geográficos federales dentro del país".

ML