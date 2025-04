Trump confirmó una entrevista con el periodista que recibió por error los detalles sobre ataques contra los hutíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves 24 de abril que le daría una entrevista a Jeffrey Goldberg, el director de la revista The Atlantic que recibió, por una falla inesperada de seguridad, detalles secretos sobre los ataques norteamericanos contra los rebeldes hutíes de Yemen, en un chat en el que fue incluido por error en la aplicación de mensajería instantánea Signal.

“Me reuniré hoy más tarde con, entre otras personas, Jeffrey Goldberg, el editor de 'The Atlantic' y el responsable de muchas historias ficticias sobre mí”, escribió el referente republicano en su red social Truth Social. Adelantó que a la entrevista también asistirían los periodistas Michael Scherer y Ashley Parker, pertenecientes a la plantilla de The Atlantic, a los que definió como personas que suelen criticarlo a menudo.

“Hago esta entrevista por curiosidad y como una competencia conmigo mismo, solo para ver si The Atlantic es capaz de ser veraz. ¿Serán capaces de escribir una historia justa sobre Trump?”, se preguntó el mandatario, desafiando a los periodistas. The Atlantic es una revista cultural progresista con 168 años de trayectoria y con sede en Washington.

La primicia de The Atlantic que complicó al Gobierno de Donald Trump

La revista The Atlantic publicó el contenido completo de un chat sobre operaciones militares en Yemen en el que Goldberg fue incluido por error. El mencionado chat, creado por Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, está siendo actualmente investigado y un juez federal ordenó una serie de medidas para preservar los mensajes.

En una entrevista para la BBC, Goldberg declaró: "Si Pete Hegseth, el secretario de Defensa, me envía un mensaje de texto diciéndome que el ataque está a punto de lanzarse contra Yemen, diciéndome qué tipo de aeronaves se usarán, qué tipo de armas se utilizarán y que las bombas caerán dos horas después de recibir el mensaje, eso me parece información confidencial, información de planificación de guerra”.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono y responsable de la filtración de información secreta a la prensa

"Ellos me invitan a este chat de Signal y ahora me atacan diciendo que soy un sinvergüenza. La verdad, no lo entiendo. Si eres un capitán de la Fuerza Aérea, que actualmente trabaja con la CIA y el Departamento de Estado, y gestionas mal la información confidencial, de la misma forma como ellos obviamente manejaron mal la información delicada, te despedirían y te procesarían”, razonó.

Esta semana se conoció que Pete Hegseth también compartió detalles sobre ataques contra los rebeldes hutíes de Yemen en un segundo chat de Signal en el que se encontraban su esposa, su hermano y su abogado personal. Mientras que el asesor de seguridad nacional Mike Waltz decidió recibir la responsabilidad del escándalo, Hegseth enfrenta cada vez más críticas desde su propio bando.

HM/ML