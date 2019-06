por Leandro Dario

A dos semanas de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, las señales que envían China y Estados Unidos no son alentadoras. El presidente Donald Trump amenazó con ampliar los aranceles a importaciones chinas en 300 mil millones de dólares en caso de que Xi Jinping no acceda a una reunión bilateral como la del año pasado en Buenos Aires.

Las relaciones entre las dos superpotencias se deterioraron desde la última ronda de negociaciones, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo. Luego de esa reunión, Washington escaló la guerra comercial con tarifas por 200 mil millones de dólares, mientras que China retalió con aranceles por 60 mil millones.

El diario oficialista chino Global Times describió ayer la filosofía de Xi Jinping: “Si el gobierno de Trump continúa con su actitud condescendiente hacia China, se niega a aceptar a Beijing como un par y a hacer compromisos de largo plazo sobre las solicitudes legítimas de China, las dos economías de peso pesado no alcanzarán un acuerdo comercial en el próximo mes”.

La Casa Blanca impulsa una agresiva campaña contra Huawei, la gigante de las telecomunicaciones que lidera la carrera por el desarrollo global del 5G. Esa ofensiva incluyó una orden de detención y extradición de Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa. “China peleará hasta el final”, contestó Geng Shuang, vocero de la Cancillería.

Pero la estrategia china también contempla la negociación. Para eso, cuenta con poderosos aliados dentro de Estados Unidos, entre ellos más de 600 empresarios que reclaman que firme la paz comercial. Según ellos, una escalada implicará una caída del producto bruto Interno (PBI) del 1%, el aumento de los precios, y la pérdida de más de 2 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Si eso sucede en 2020, las chances de reelección de Trump estarían amenazadas.

Aranceles de India a EE.UU.

En un nuevo episodio de la guerra comercial de Donald Trump, India anunció que aumentará desde hoy los aranceles a 29 productos estadounidenses, una decisión que fue anunciada el año pasado pero que había sido varias veces postergada. El gobierno de Nueva Delhi había decidido en junio de 2018 subir los aranceles a una serie de productos estadounidenses –entre ellos manzanas y almendras–, tras el rechazo de Washington a eximir a India de un alza de tasas sobre el acero y el aluminio.

La decisión de hace algunos días del presidente estadounidense de excluir a India de la lista de países con estatus preferencial parece haber desencadenado la decisión del gobierno de Narendra Modi. Las exportaciones de EE.UU. a India alcanzaron los 142.100 millones de dólares en 2018. Su déficit comercial fue de 24.200 millones de dólares.