Trump usa la carta nativista contra Kamala Harris

Donald Trump no pierde las mañas, ni los trucos desagradables. Menos aún cuando continúan siendo efectivos para movilizar a su base electoral. El jueves por la noche el presidente se hizo eco del último de sus globos de ensayo: una teoría conspirativa sobre la legalidad de la candidatura a la vicepresidencia de Kamala Harris, la compañera de fórmula de su rival Joe Biden. Al hacerlo, envió guiños al 30% del electorado que se declara “nativista” y puso en duda la nacionalidad de su rival, la misma táctica que utilizó contra el ex presidente Barack Obama en 2011.

Trump, que visitará en las próximas horas a su hermano menor Robert, hospitalizado en Nueva York, inició la polémica, al sostener que había escuchado que Harris no era elegible legalmente para la Vicepresidencia. “Escuché hoy que ella no cumple con los requerimientos y, dicho sea de paso, el abogado que escribió eso es altamente calificado, un abogado muy talentoso”, respondió el presidente, al ser consultado sobre la candidatura de la senadora por California. “El asunto es muy serio. Están diciendo que no califica porque no nació en Estados Unidos”, señaló Trump.

El mandatario aludió a una columna del profesor de derecho de la Universidad de Chapman, John Eastman, publicada en Newsweek, quien señaló que Harris no era elegible para el cargo por no ser “ciudadana natural”, debido que sus padres, de origen jamaiquino e indio, no eran estadounidenses naturalizados al momento de su nacimiento.

Esa versión es errónea, ya que la Constitución sostiene que todos los nacidos en el país son ciudadanos y que son elegibles para la presidencia o vicepresidencia si son mayores de 35 años. Kamala nació en Oakland, California, en 1964. Laurence H. Tribe, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard, afirmó a The New York Times que las alegaciones contra Harris eran una “teoría idiota”.

Trump apela al chauvinismo, el racismo y el nacionalismo de su electorado para motivarlo a acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre. Según estudios del Chicago Council on Global Affairs y de Pew Research Center, entre el 30% y 40% de la opinión pública estadounidense expresa opiniones políticas “nativistas”, de rechazo a la inmigración y de una mirada aislacionista de la política exterior. El 32% de los consultados por Pew dicen que haber nacido en Estados Unidos es muy importante. Esa cifra sube considerablemente entre los blancos, adultos mayores y de poca educación, un segmento que suele votar republicano. Entre los que no terminaron el secundario, trepa al 47%, y entre los que tienen más de 50 años es del 40%.

Para Trump, cualquier táctica es válida para ganar las elecciones.

Carrera a la casa blanca

◆ A 80 días para las elecciones, Biden lleva siete puntos de ventaja en las encuestas nacionales, según el promedio de Real Clear Politics.

◆ En los swing states, aquellos que están en disputa y pueden definir al ganador en el Colegio Electoral, la ventaja se achica.

◆ El demócrata se impone en Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Florida; mientras que Trump está arriba en Arizona, Carolina del Norte, Iowa y Georgia.