Donald Trump afirmó que “enviar una misión tripulada a Marte no es una prioridad”

El presidente de EE.UU, Donald Trump, afirmó que “enviar una misión tripulada a Marte, no es prioridad”, contradiciendo así una de las principales promesas que había hecho al inicio de su segundo mandato y la idea del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, quien planteó el objetivo de “colonizar” el planeta rojo a través de una exploración espacial que podría concretarse en 2030.

Aunque el mandatario norteamericano ha expresado su interés por las misiones espaciales en su discurso inaugural tras retornar a la Casa Blanca, no se han dado detalles, como así tampoco información sobre los presupuestos y cronogramas de las futuras iniciativas.

En el marco de una entrevista emitida por la cadena Fox News el último domingo 9 de marzo, Trump fue consultado acerca de sus planes en materia espacial, algo que había prometido durante su discurso de apertura mientra empieza con su segunda gestión en el Poder Ejecutivo de los EE.UU.

Aquel 20 de enero, el líder republicano había afirmado: “Vamos a conquistar las vastas fronteras de la ciencia, y vamos a conducir a la humanidad al espacio y plantar bandera estadounidense en el planeta Marte e incluso más allá”.

Sin embargo, aquel anuncio enfático parece haber sido olvidado por el líder republicano, que durante el reportaje televisivo se desdijo y aseguró que no es una prioridad “número uno”.

Donald Trump: “¿Es el número uno en mi lista de prioridades? No, en realidad no lo es”

“¿Es el número uno en mi lista de prioridades? No, en realidad no lo es. Pero, es algo que sería, ya sabes, un gran logro. Sería algo grandioso, si podríamos hacerlo”. No obstante, reconoció que “parece que hay un gran interés en ello”.

La siguiente ventana para enviar misiones a Marte se abre en otoño del 2026, su asesor y experto más cercano de su círculo, Elon Musk explicó que “su compañia estaría lista, en el mejor de los casos, para enviar naves no tripuladas a Marte en esa ventana”.

Misión tripulada a Marte





La próxima, a fines del 2028, permitiría un aterrizaje en 2029, momento en el que Trump ya habría terminado su presidencia.



