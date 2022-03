Un diputado conservador, primer parlamentario británico que se declaró transgénero

El diputado conservador Jamie Wallis se convirtió el miércoles en el primer legislador británico en declararse abiertamente transgénero, lo que provocó mensajes de apoyo de sus compañeros y del primer ministro Boris Johnson.

"La Cámara está con usted y le brindará el apoyo que necesita para vivir libremente como usted mismo", le dijo el primer ministro, según informó la cadena BBC News.

El anuncio de Wallis se produce en un contexto de debate, a menudo tóxico, sobre los derechos de las personas transgénero y la identidad de género en la política y la sociedad británicas.

"Soy trans. O para ser más exactos, quiero serlo. Me han diagnosticado disforia de género y me he sentido así desde que era muy joven", escribió en Twitter. "No tenía ninguna intención de compartir esto con ustedes. Siempre imaginé que abandonaría la política mucho antes de decir esto en voz alta", agregó.

Wallis precisó que "no estaba bien" después de haber sido chantajeado y violado por una persona que conoció en internet, y consideró que había llegado el momento de decir la verdad.

El parlamentario conservador de Bridgend dijo que un hombre envió fotos a su familia y exigió 50.000 libras esterlinas (unos 65 mil dólares) en 2020.

"Hubo una llamada cercana en abril de 2020 cuando alguien me chantajeó, me reveló a mi padre y envió fotografías a otros miembros de la familia. Él quería 50.000 libras esterlinas para guardar silencio. La policía fue muy comprensiva, comprensiva y en esta ocasión el sistema funcionó", explicó.

"Por un tiempo parecía que sería capaz de seguir con las cosas y seguir adelante", dijo. "Ser diputado y ocultar algo como esto siempre iba a ser difícil, pero arrogantemente asumí que estaba dispuesto a hacerlo".

"Bueno, no lo estoy", dijo, y continuó: "En septiembre me 'enganché' con alguien que conocí en internet. Cuando elegí decir 'no' sobre la base de que él no usaría condón, él eligió violarme. No he sido yo mismo desde este incidente y no creo que me recupere nunca".

Desde entonces, el diputado británico confesó que "las cosas se han derrumbado". "No estoy bien", reconoció al afirmar que sufría de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

"Cuando choqué mi auto el 28 de noviembre, huí de la escena. Lo hice porque estaba aterrorizado", escribió. "Honestamente, no tengo idea de lo que estaba haciendo, excepto que me invadió una abrumadora sensación de miedo. Lamento que parezca que me 'escapé', pero no fue así como sucedió en este momento", dijo.

Wallis tomó la decisión tras una reunión de diputados conservadores el martes en que, según el diario The Independent, Johnson dio la bienvenida bromeando sobre el debate surgido en el opositor Partido Laborista en torno a la identidad de género.

El líder conservador habría dicho: "Buenas noches, señoras y señores, o como diría (el líder laborista) Keir Starmer, personas a las que se les asigna sexo femenino o masculino al nacer".

