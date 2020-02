Un estado que desde Jimmy Carter puede consagrar un "tapado"

Augusta Saraiva

Las elecciones internas que arrancan mañana en Iowa tienen todo para ser uno de los más competitivos en la historia del Partido Demócrata. En ese contexto de incertidumbre y expectativas, Mack Shelley, el jefe del departamento de Ciencia Política de la Universidad del estado de Iowa, analizó para PERFIL la importancia de la votación, en la que participarán unas 250 mil personas. Advierte que Iowa puede revelar a un “tapado” y considera que será clave el grado de participación de los jóvenes.

—Por qué es tan importante la votación en Iowa?

—Iowa sirve como un termómetro, porque históricamente es donde primero vota la gente, y tiene una gran influencia en todo el proceso electoral interno desde 1976, cuando las venció Jimmy Carter, pese a que nadie le tenía fe. Carter surgió de la nada. Desde entonces, cualquiera que venga a Iowa y supere las expectativas puede salir de acá clamando victoria. Los candidatos no tienen que venir como favoritos, o número dos, o incluso tres, pero si uno sale mejor de lo que sugieren las encuestas, tiene una buena chance de ganar las primarias.

—Las encuestas para las primarias de mañana han cambiado mucho. ¿Por qué?

—Esto tiene que ver con la volatilidad de las encuestas. Jon Biden y Pete Buttigeg aparecían bastante bien en las encuestas de Iowa, pero ahora Bernie Sanders aparece mejor posicionado. A veces esto sigue una tendencia nacional, pero no necesariamente. Si miramos a California, Texas, Nueva York, no tendríamos los mismos resultados. Iowa no es un estado grande, es bastante rural, y con el 85% de la población conformada de personas blancas, étnicamente es más homogéneo. Asimismo, tiene una población un poco más vieja, porque mucha gente joven migra a las ciudades más grandes para buscar mejores oportunidades. Esto es importante porque históricamente es menos probable que la gente joven vote, pero hay muchos jóvenes apoyando a Sanders.

—¿Qué puede surgir de las primarias en Iowa?

—Pienso que lo más importante es prestar atención a los índices de participación. Si los jóvenes votan, es más probable que gane Sanders, pero al mismo tiempo es un partido fracturado, con muchos candidatos fuertes, entonces no creo que después de Iowa sepamos quién es el favorito. Sin embargo, después del lunes tendremos probablemente unos cinco o seis candidatos con una posibilidad real de vencer.

Quien es

☛ Mack Shelley es jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Iowa.

☛ Hizo su maestría y doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Wisconsin-Madison.

☛ Ha escrito más de 20 libros.