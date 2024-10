A pesar de la alerta por la llegada del huracán Milton, un hombre con una sola pierna y que vive en un barco en el puerto de Tampa, Florida, una de las zonas de mayor riesgo, se negó a abandonar su vivienda. En ese sentido, Joseph Malinowski, apodado por los locales como "Teniente Dan", comparó su situación con la del arca de Noé en la biblia, ante lo que aseguró que "estará bien".

Si bien las autoridades advirtieron a los residentes que "huyan o mueran", el hombre afirmó: "No estoy preocupado. Esto no es nada comparado con lo que he pasado en mi vida. Esto no me asusta". Al respecto, se mostró confiado en que "el lugar más seguro para estar es en un barco en una inundación". "Aprendimos eso con Noé. Todos los que se quedaron en la tierra se ahogaron. Noé y los animales vivieron", argumentó.

Huracán Milton: una influencer aseguró que "va a morir" porque se niega a abandonar un área de evacuación obligatoria

Sumado a esto, opinó que "ni siquiera un inconveniente menor porque todo lo que va a pasar es que todos se van a mojar, pero yo voy a estar bien porque estoy en un barco que flota". Además, rechazó un chaleco salvavidas, manifestando que puede nadar "en círculos" si es necesario mientras intenta "aguantar" en la bahía. No obstante, tiene fe en la fuerza de su ancla, a pesar de que se espera que el viento se levante aún más. "Mi ancla está atada al muelle, no voy a ir a ninguna parte", remarcó.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) advirtió esta semana que las personas no deben permanecer a bordo ni aventurarse en condiciones difíciles, ya que pone en riesgo "su vida y la vida de los posibles socorristas". Por ese motivo, los seguidores de Malinowski se ofrecieron a donarle dinero para una habitación de un motel, siendo que incluso le propusieron refugio en otros estados.

En esa línea, el usuario de TikTok Tampa Terrence creó un GoFundMe para ayudarlo a comprar un nuevo barco "para navegar por los mares", llegando a recaudar más de 19 mil dólares. Asimismo, le ofreció una habitación en un hotel cerca del aeropuerto de Tampa, pero el marinero "todavía dudaba en ir", ya que mantiene firme su postura de permanecer en la embarcación.

Al respecto, sostuvo que Dios lo "respalda" y que está haciendo "lo que me dijo que hiciera". "No envió a nadie para sacarme de aquí. Y cualquiera que intente sacarme de aquí, no es de Dios porque Dios me dijo que esto era lo correcto para mí y por eso lo estoy haciendo", profundizó Malinowski. Sumado a esto, en el pasado había explicado que Dios le indicó que "viniera aquí y consiguiera un bote. Él me respalda. Estoy en buena forma. No estoy preocupado".

La policía de Tampa intentó convencerlo de seguir adelante y buscar refugio, explicándole que hay nueve edificaciones que están abiertas, pero el "teniente" se negó. "Cuanto más lo atraviesas, más aprendes. Confío en mi capacidad para superarlo a menos que se convierta en una situación complicada y termine en Kansas", manifestó a The Weather Channel.

Florida se prepara para el impacto del huracán Milton

Los residentes de Florida seguían evacuando o desafiando las advertencias este miércoles, horas antes de la llegada de Milton, un potente huracán que avanza por el Golfo de México con enorme potencial destructivo. Si bien el tornado se degradó de categoría 5 a 4, eso no cambia mucho la ferocidad del viento y la fuerte marejada con la que se espera golpee la costa densamente poblada del centro-oeste de Florida a partir del miércoles por la noche.

Las ciudades de Tampa y Sarasota se ubican exactamente en la trayectoria de la tormenta, una zona golpeada hace dos semanas por el huracán Helene, y que provocó 235 muertos en el sureste del país. Se prevé que Milton atraviese el estado como un huracán y se dirija hacia el océano Atlántico, con el centro turístico de Orlando -donde se encuentra Walt Disney World- en su punto de mira.

Por ese motivo, las autoridades llamaron incesantemente a que las personas en zonas de riesgo busquen refugio en lugares seguros. "Aún tienes tiempo para evacuar si estás en una zona de evacuación", indicó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa. "Este huracán va a significar un golpe muy, muy grande, y causará daños enormes", añadió.

El miércoles por la tarde, Milton se encontraba 195 kilómetros al suroeste de Tampa, y avanzaba con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, según el centro de huracanes de Estados Unidos (NHC). "Se espera que Milton siga siendo un huracán mayor extremadamente peligroso cuando alcance la costa centro-oeste de Florida esta noche, y que permanezca con fuerza de huracán mientras se mueve a través de la península de Florida hasta el jueves", añadió el organismo.

Por su parte, los científicos sostienen que el cambio climático probablemente juega un papel en la rápida intensificación de los huracanes, porque superficies oceánicas más cálidas liberan más vapor de agua, lo que les proporciona a las tormentas más energía e intensifica sus vientos. En esa línea, las lluvias y vientos que trajo Helene fueron un 10% más intensos debido al cambio climático, según un estudio publicado este miércoles por la red World Weather Attribution (WWA). "Lo trágico es que los científicos del clima llevan décadas advirtiendo sobre esto", afirmó John Marsham, profesor de la Universidad de Leeds.

