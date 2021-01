Un médico español cuenta su experiencia tras contraer la cepa inglesa de coronavirus

Miguel Casañ, es anestesista y trabaja en el Hospital Universitario Doctor Peset, en Valencia. Tras contagiarse de Covid-19, al igual que toda su familia, decidió relatar su experiencia.

El hombre de 61 años quiso lanzar un mensaje a la sociedad para que "no bajara la guardia" y continuara tomando las medidas sanitarias correspondientes. "He pensado estos días que me moría, he visto la muerte muy cerca", manifestó Casañ. "Soy médico y entiendo lo que tengo".

El médico contrajo la cepa inglesa, que sería "mucho más contagiosa" que la anterior, según los relatos de los especialistas europeos. En Argentina, ya se detectó el primer caso de la variante inglesa, que ingresó al país por un argentino residente en el Reino Unido. Si bien es más contagiosa, aún no hay evidencia de que la enfermedad sea más grave o cause más muertes.

"Yo no pensaba nunca que me iba a contagiar, he guardado las distancias, he guardado las normas, pero este bicho es muy malo, mucho", sostuvo Casañ. Al igual que él, los seis integrantes de su familia también se infectaron de coronavirus.

"Estoy sufriendo por mi nieto que tiene 15 años y está todavía con fiebre, lleva con fiebre 15 días. Mi hija, la pequeña, tiene también neumonía, aunque está en casa porque satura bien. Mi mujer con neumonía, mi otra hija con neumonía y mi hijo, el pequeño, es el único que se ha escapado, pero se ha quedado sin olfato y sin gusto", detalló el médico. Y pidió: "Sean prudentes, guarden las distancias, no se relajen".

Madrid pide la suspensión de los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas detectadas

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, trasladó por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la petición al Ejecutivo central de que suspenda los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países.

"Como bien sabes, se han descubierto nuevas variantes del Covid-19 en Sudáfrica y Brasil. Y, al igual que ha ocurrido con la cepa británica, se están revelando con una altísima capacidad de contagio. Por este motivo, te traslado la petición de la Comunidad de Madrid de que el Gobierno de España suspenda los vuelos con estos países hasta que se esclarezca la situación de sus cepas", ha expuesto Escudero.

Asimismo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide al de Pedro Sánchez que, "a la vez, refuerce las medidas de control para evitar que entren nuevos casos" por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigía este lunes al Gobierno central que suspenda los vuelos con Sudáfrica y Brasil "hasta esclarecer la situación de sus cepas" de coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartaba suspender dichas conexiones aéreas con Sudáfrica y Brasil, aunque garantizaba que seguirán estudiando su evolución y que incrementarán las medidas de protección, si fuera necesario. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha aseguraba que la prevalencia en España de la cepa del coronavirus británica es "muy inferior" al 5%.

"Existe una gran preocupación en toda la comunidad científica internacional sobre la transmisibilidad o la resistencia que puedan ofrecer unas variantes de las que todavía no tenemos un conocimiento científico y asistencial completo", asegura Escudero, quien advierte que "más aún cuando se sospecha que la cepa brasileña podría escapar de la acción de los anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas".

Además, ha señalado que "estas variantes están poniendo en alerta a toda Europa y han conseguido que la pandemia esté fuera de control en los países en los que han sido descubierta".