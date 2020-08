Una persona murió el sábado 29 de agosto durante un tiroteo en Portland, tras enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores del presidente Donald Trump. Esta ciudad al Oeste de los Estados Unidos ha sido epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter, por el asesinato de George Floyd en Minnesota por parte de la policía en mayo pasado.

Según medios locales, "caravanas de cientos de automóviles" con seguidores de Trump convergieron el sábado en la ciudad, en donde "se produjeron actos de violencia entre manifestantes y contramanifestantes", indicó el reporte de la policía local. Los agentes "localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. Los servicios médicos de emergencia determinaron que había fallecido", detalló luego en un comunicado.

Hubo "enfrentamientos" y "momentos de tensión" entre los grupos, de acuerdo con la descripción de medios locales, aunque la policía no indicó si el tiroteo en el que murió una persona estuvo vinculado a esas manifestaciones. Según el último parte sobre el caso, la policía continúa con la investigación del homicidio.

El domingo por la mañana, Trump tuiteó y retuiteó docenas de mensajes y discusiones sobre la supuesta violencia en ciudades dirigidas por demócratas, especialmente Portland. El mandatario atacó al alcalde Ted Wheeler por rechazar la ayuda de la Guardia Nacional, que según Trump "podría resolver estos problemas en menos de una hora".

Wheeler is incompetent, much like Sleepy Joe Biden. This is not what our great Country wants. They want Safety & Security, and do NOT want to Defund our Police! https://t.co/lZigDBjvKJ