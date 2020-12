Una mujer de 90 años, primera persona vacunada contra el coronavirus en Reino Unido

Margaret Keenan, una mujer de 90 años se convirtió este martes 8 de diciembre en la primera persona del mundo en recibir de manera oficial la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer y BioNTech en el Reino Unido, durante el megaoperativo conocido como V-Day (día de vacunación), luego de la fase de pruebas.

La mujer fue vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, en el marco del programa que comenzó en el país en la lucha contra la pandemia. En declaraciones a la BBC, la voluntaria aseguró que se siente una "privilegiada" en ser la primera en persona en recibir la vacuna fuera de los ensayos clínicos.

El primer ministro Boris Johnson celebró la noticia por Twitter, luego del anuncio que había realizado su gobierno anticipando este evento conocido como "Día-V" para convencer a los británicos escépticos sobre la necesidad de inmunizarse ante el avance del virus a nivel internacional.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe