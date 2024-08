Una nueva encuesta muestra que las elecciones en Estados Unidos son “extremadamente importantes” para el futuro de la democracia

Una nueva encuesta realizada por la institución de investigación especializada en debates públicos de la Universidad de Chicago muestra que las elecciones en Estados Unidos son “extremadamente importantes” para el futuro de la democracia y arrojó que más de las mitad de los demócratas consultados lo sostienen, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 independientes y republicanos respaldan la afirmación.

El relevamiento realizado por el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press reveló que “aproximadamente 3 de cada 4 adultos estadounidenses creen que la contienda electoral será clave”, aunque el candidato que consideren que representa una mayor amenaza depende de sus inclinaciones políticas.

Alrededor de tres cuartas partes de la sociedad norteamericana creen que las elecciones serán “extremadamente” o “muy importantes” para el futuro de la democracia en Estados Unidos, incluida la mayoría de ambos partidos. Sin embargo, los demócratas son más propensos a decir que las elecciones son extremadamente importantes (55 %), en comparación con el 36 % de los republicanos y el 39 % de los independientes.

En lo que respecta a la fortaleza actual de la democracia estadounidense, el sondeo de opinión señaló que “6 de cada 10 adultos creen que la democracia podría estar en peligro dependiendo de quién gane las elecciones presidenciales”.

The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (Centro para la Investigación de Asuntos Públicos) concluyó que “ 2 de cada 10 creen que la democracia es lo suficientemente fuerte como para resistir sin importar quién gane las elecciones", mientras que otros 2 de cada 10 creen que la democracia ya está tan gravemente dañada sin importar quién gane”.

Los independientes son los más proclives a creer que la democracia ya está seriamente deteriorada, independientemente del resultado de las elecciones en Estados Unidos . Esta visión la sostiene “el 37% de los independientes, en comparación con sólo el 17% de los republicanos y el 12% de los demócratas, de acuerdo

Los demócratas y los republicanos son más proclives a pensar que la democracia estadounidense está en riesgo dependiendo del resultado de las elecciones. Los resultados de la encuesta sugieren que muchos demócratas siguen viendo a Trump como una amenaza para la democracia después de que intentara anular los resultados de las elecciones de 2020, apoyara a los insurgentes que atacaron el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y amenazara con buscar represalias contra sus oponentes si gana la reelección.

