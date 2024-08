Trump calificó la elección de Tim Walz: “El dúo de izquierda más radical de la historia de Estados Unidos”

El líder republicano, Donald Trump arremetió contra Kamala Harris tras la elección de Tim Walz como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata y la calificó como “el dúo de izquierda más radical de la historia de Estados Unidos” tras su primera aparición pública en el marco de un acto partidario en la ciudad de Filadelfia.

El ex presidente norteamericano reaccionó a la conformación de la fórmula electoral demócrata a través de la red social Truth Social en las últimas horas del último martes.

Con críticas a Donald Trump, Kamala Harris y Tim Walz encabezaron su primer acto juntos en Filadelfia

El flamante aspirante a la vicepresidencia de la Casa Blanca se presentó oficialmente por primera vez ante los votantes arriba del escenario junto a la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y se mostraron sonrientes al ser recibidos en el mitin que tuvo lugar en el estado de Pensilvania.

Kamala Harris y Tim Walz en la ciudad de Filadelfia

La dupla Harris-Walz fue votada por los miembros de la Convención Nacional Demócrata, quienes respaldaron a ambos representantes de la carrera presidencial con el 99% apoyo de los delegados participantes.

Donald Trump: “La loca Kamabla está realmente loca, he oído que hay un gran movimiento para ‘devolver a Joe el corrupto’”

El postulante del Partido Republicano, Donald Trump se refirió a Kamala Harris y bromeó: “La loca Kamabla está realmente loca, he oído que hay un gran movimiento para ‘devolver a Joe el corrupto’”, aludiendo al presidente Biden.

Elecciones en Estados Unidos: quién es Tim Walz, el elegido por Kamala Harris para vicepresidente

“Nunca ha habido nada parecido y nunca volverá a haberlo”, posteó el magnate republicano en la plataforma Truth Social, luego de que se revelara el compañero de Harris para la contienda de las elecciones en Estados Unidos que tendrán lugar el martes 5 de noviembre de 2024.

En consonancia, James Vance fue lapidario con la actual gestión de Kamala Harris bajo la administración de Biden y enfatizó que “a ella no le importa la frontera, no le importa el crimen, no le importa la energía estadounidense y, lo más importante, no le importan los estadounidenses que se han visto obligados a sufrir bajo esas políticas”.

Kamala Harris, James Vance y James Vance

Elecciones en Estados Unidos: Kamala Harris comienza una gira de campaña “clave” en siete estados

El candidato demócrata ha sido criticado también por “dejar que las ciudades gemelas ardan” durante los disturbios e incendios que se produjeron en Minneapolis durante el verano del 2020.

