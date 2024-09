Tres muertos y más de 100 heridos por explosiones de walkie-talkies en Líbano

Al menos tres personas murieron y unas 100 resultaron heridas en Líbano este miércoles en una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación, informaron fuentes oficiales, al día siguiente, del letal estallido de beepers usados por el movimiento islamista Hezbollah.

Las tres personas murieron debido a la explosión de "dispositivos de transmisión" en Sohmor, en el este del país, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANI) de Líbano. El Ministerio de Salud reportó por su parte "más de cien heridos en una nueva ola de explosiones de walkie-talkies

El movimiento proiraní Hezbollah prometió este miércoles continuar sus operaciones en apoyo a Gaza luego de la explosión simultánea de cientos de beepers utilizados por sus miembros en el Líbano, hecho que atribuyen a Israel. El incidente ha dejado, hasta ahora, un saldo de 12 muertos y aproximadamente 2.800 heridos.

La pista de las empresas fabricantes de los pagers

El grupo taiwanés Gold Apollo, cuyo nombre aparece en los buscapersonas de los miembros de Hezbollah que explotaron en Líbano y causaron al menos 12 muertos, aseguró este miércoles que dichos dispositivos fueron fabricados por la empresa húngara BAC Consulting, con la cual tenían un acuerdo. “Conforme a un acuerdo de cooperación, autorizamos a BAC a utilizar nuestra marca para la venta de productos en determinadas regiones, pero la concepción y la fabricación de los productos es responsabilidad única de BAC”, declaró Gold Apollo en un comunicado.

Cristiana Barsony-Arcidiacono, presidenta de BAC Consulting, confirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que trabaja con Gold Apollo, pero negó estar involucrada en la fabricación de los buscapersonas. “No fabrico buscapersonas. Solo soy una intermediaria. Se equivocan”, afirmó por teléfono. Esas fueron sus únicas declaraciones.

BAC Consulting, fundada en 2022, está registrada en Budapest, en un edificio de dos pisos en las afueras de la capital húngara, propiedad de una empresa de domiciliación de empresas. Según documentos legales revisados por la AFP, Barsony-Arcidiacono parece ser la única empleada de la compañía, que tuvo una facturación anual de 210 millones de florines (592.000 dólares) y beneficios de aproximadamente 50.000 dólares. En su sitio web, actualmente inaccesible, BAC afirmaba “trabajar a nivel internacional como actor de cambio con una red de consultores”. La presidenta se describe a sí misma como una “asesora estratégica para organizaciones internacionales”.

Desde Taiwán, Gold Apollo desmintió las informaciones del diario estadounidense The New York Times, que afirmaba que la empresa fabricó y vendió los buscapersonas del modelo AR924 a Hezbollah. “Nuestra empresa solo aporta la autorización para usar la marca y no está implicada en la concepción ni en la fabricación”, aseguró el director de la compañía, Hsu Ching-kuang, en Taipéi.

La fiscalía taiwanesa ha anunciado la apertura de una investigación. Según el medio estadounidense, citando a funcionarios estadounidenses y de otras nacionalidades, los servicios secretos israelíes lograron interceptar los buscapersonas antes de su llegada a Líbano y ocultaron pequeñas cantidades de explosivos y un detonador junto a las baterías.

Los beepers o pagers son dispositivos antiguos que, aunque no cuentan con medidas de seguridad avanzadas, rara vez son vulnerables a virus debido a su desconexión de internet. Su uso es común entre los miembros de Hezbollah.

Hassan Nasrallah, líder de la organización, señaló varias veces en sus discursos que “el teléfono celular es el espía mortal del enemigo”. Por esta razón, prefieren utilizar pagers, que operan a través de redes de radiofrecuencia, lo que dificulta la interceptación de las comunicaciones.

La respuesta de Hezbollah

El grupo terrorista, que mantiene una alianza con la organización palestina Hamás, comunicó: “La resistencia islámica en Líbano continuará, como todos los días anteriores, sus operaciones para apoyar a Gaza, su pueblo y su resistencia, y para defender al Líbano, su pueblo y su soberanía".

En su mensaje, distribuído a través de la plataforma Telegram, este movimiento afín a Irán también, prometió un “duro ajuste de cuentas” contra Israel “por su masacre del martes”.

El saldo actualizado del atentado con beepers

La explosión simultánea de dispositivos utilizados por Hezbollah en todo el Líbano resultó en 12 muertos y aproximadamente 2.800 heridos, de los cuales cientos son miembros del movimiento islamista proiraní, según el balance actualizado del ministro libanés de Salud, Firass Abiad.

El ministro también informó que cerca de 300 heridos se encuentran en estado “crítico” y que entre las víctimas fatales hay un niño y una niña.

La mayoría de las víctimas presentaban heridas en el rostro, las manos o el vientre. Algunos de los heridos en el valle de Becá, en el este del país, fueron trasladados a Siria, mientras que otros serán evacuados a Irán, según detalló Abiad.

La posición de Israel tras el atentado terrorista

Israel aún no ha hecho comentarios sobre las explosiones, que ocurrieron horas después de que el país anunciara la ampliación de sus objetivos de guerra a la frontera con Líbano. Hasta ahora, el conflicto había estado focalizado en el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

La teoría de los beepers alterados

Los bíperes o buscapersonas son dispositivos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no requieren tarjeta SIM ni conexión a internet.

Jaime Restrepo, hacker, investigador y CEO de DragonJAR.org, una de las principales empresas de seguridad informática en América Latina dijo: “Aún es pronto para confirmar exactamente qué ocurrió, pero la información disponible sugiere que no estamos frente a un ciberataque. Las imágenes de los heridos y la cantidad de dispositivos afectados indican más bien un ataque a la cadena de suministro”.

“Es más probable que los dispositivos hayan sido manipulados físicamente para incorporar explosivos, los cuales podrían haber sido detonados de manera remota mediante una señal o programados para explotar en un momento específico”, añadió Restrepo.

Más allá de las hipótesis, las pericias sobre los dispositivos brindarán la respuesta precisa acerca de lo sucedido, aclarando las dudas pendientes y el mecanismo que permitió la detonación simultánea de todos ellos.

Estados Unidos se despega del atentado en el Líbano

Estados Unidos, principal aliado de Israel, “no estuvo implicado” ni “estuvo al corriente de este incidente”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Esta declaración fue posteriormente confirmada por el secretario de Estado, Antony Blinken.

En medio de estos temores, Blinken viajó el miércoles a Egipto para discutir una posible tregua en Gaza, aunque las fuentes cercanas no anticipan grandes avances en su visita.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, quien recibió a Blinken, se comprometió a intensificar “los esfuerzos conjuntos” con Estados Unidos y Qatar para lograr una tregua entre Israel y Hamás. Blinken, por su parte, destacó que esta sería la mejor manera de asegurar la estabilidad regional.

